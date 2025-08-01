Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Ντόναλντ Τραμπ, αναγνώρισε τη σοβαρή πείνα που αντιμετωπίζουν οι Παλαιστίνιοι στη Γάζα, χαρακτηρίζοντας «τρομερή» την κρίση λιμού, εν μέσω της συνεχιζόμενης ισραηλινής πολιορκίας και των περιορισμών στην ανθρωπιστική βοήθεια.
«Είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει εκεί. Ναι, είναι τρομερό. Οι άνθρωποι πεινούν πολύ», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο την Πέμπτη.
«Είναι μια τρομερή κατάσταση», πρόσθεσε.
Ο Αμερικανός Πρόεδρος, ωστόσο, δεν ανέφερε το Ισραήλ, το οποίο είναι υπεύθυνο για τον θάνατο περισσότερων από 1.000 Παλαιστινίων κοντά σε ουρές σε σημεία διανομής βοήθειας.
Αυτές οι δηλώσεις έρχονται καθώς ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ, ο Στιβ Γουίτκοφ, και ο Πρέσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι, ετοιμάζονται να επισκεφθούν τη Γάζα για να επιθεωρήσουν τα αμφιλεγόμενα, υπό ισραηλινή διαχείριση, σημεία διανομής τροφίμων του Ανθρωπιστικού Ιδρύματος της Γάζας (GHF) και να συντονίσουν μια νέα στρατηγική βοήθειας.
«Πολύ παραγωγική συνάντηση»
«Θα ταξιδέψουν στη Γάζα για να επιθεωρήσουν τα σημεία διανομής που υπάρχουν και να διασφαλίσουν ένα σχέδιο για την παράδοση περισσότερων τροφίμων, καθώς και να συναντηθούν με κατοίκους της Γάζας για να ακούσουν από πρώτο χέρι για αυτή την απελπιστική κατάσταση επί τόπου», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ.
Η Λέβιτ δεν διευκρίνισε με ποιους «κατοίκους της Γάζας» θα συναντηθούν οι αξιωματούχοι.
Η επίσκεψη ακολουθεί μια «πολύ παραγωγική» συνάντηση του Γουίτκοφ και του Χάκαμπι με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου, στο Τελ Αβίβ, σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου.
Πρόσθεσε ότι οι δύο απεσταλμένοι θα ενημερώσουν τον Πρόεδρο αμέσως μετά την επιστροφή τους για να οριστικοποιήσουν ένα σχέδιο παράδοσης βοήθειας.
Το ταξίδι πραγματοποιείται εν μέσω αυξανόμενης διεθνούς ανησυχίας για την κρίση λιμού στη Γάζα, όπου το Ισραήλ έχει επιβάλει σχεδόν πλήρη αποκλεισμό από τις 2 Μαρτίου, σταματώντας όλες τις αποστολές βοήθειας παρά τις επείγουσες εκκλήσεις του ΟΗΕ και των οργανώσεων αρωγής.