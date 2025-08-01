Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Ντόναλντ Τραμπ, αναγνώρισε τη σοβαρή πείνα που αντιμετωπίζουν οι Παλαιστίνιοι στη Γάζα, χαρακτηρίζοντας «τρομερή» την κρίση λιμού, εν μέσω της συνεχιζόμενης ισραηλινής πολιορκίας και των περιορισμών στην ανθρωπιστική βοήθεια.

«Είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει εκεί. Ναι, είναι τρομερό. Οι άνθρωποι πεινούν πολύ», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο την Πέμπτη.

«Είναι μια τρομερή κατάσταση», πρόσθεσε.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος, ωστόσο, δεν ανέφερε το Ισραήλ, το οποίο είναι υπεύθυνο για τον θάνατο περισσότερων από 1.000 Παλαιστινίων κοντά σε ουρές σε σημεία διανομής βοήθειας.

Αυτές οι δηλώσεις έρχονται καθώς ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ, ο Στιβ Γουίτκοφ, και ο Πρέσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι, ετοιμάζονται να επισκεφθούν τη Γάζα για να επιθεωρήσουν τα αμφιλεγόμενα, υπό ισραηλινή διαχείριση, σημεία διανομής τροφίμων του Ανθρωπιστικού Ιδρύματος της Γάζας (GHF) και να συντονίσουν μια νέα στρατηγική βοήθειας.

«Πολύ παραγωγική συνάντηση»