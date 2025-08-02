Η Τουρκία επέκτεινε τις προστατευόμενες θαλάσσιες ζώνες της ως απάντηση στη πρόσφατη ανακοίνωση της Ελλάδας για τη δημιουργία δύο νέων θαλάσσιων πάρκων στο Ιόνιο και το Αιγαίο.

Η Άνκαρα ανακοίνωσε επίσημα δύο νέες προστατευόμενες θαλάσσιες ζώνες: μία κοντά στις ακτές της Γκιοκτσέαντα στο Βόρειο Αιγαίο και μία κοντά στις ακτές της Φινίκε στη Μεσόγειο.

Οι περιοχές αυτές έχουν ενσωματωθεί στον Εθνικό Χάρτη Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού της Τουρκίας, ο οποίος είναι καταχωρημένος στην Διακυβερνητική Ωκεανογραφική Επιτροπή (IOC) της UNESCO.

Σύμφωνα με Τούρκους αξιωματούχους, οι νέες ζώνες αποσκοπούν στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, ενώ παράλληλα επιτρέπουν την συνέχιση οικονομικών δραστηριοτήτων όπως η αλιεία και ο τουρισμός.

Οι ανακοινώσεις αυτές συντονίστηκαν από το Υπουργείο Εξωτερικών σε συνεργασία με σχετικούς φορείς και με τη συμβολή του Εθνικού Ερευνητικού Κέντρου Ναυτικού Δικαίου (DEHUKAM) του Πανεπιστημίου της Άνκαρα.

Επιπλέον, η Τουρκία έχει δημιουργήσει ένα Συμβούλιο Συντονισμού Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού, το οποίο θα αξιολογεί τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των θαλάσσιων δραστηριοτήτων και θα βελτιώνει τον συντονισμό μεταξύ των κυβερνητικών φορέων, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εξωτερικών.