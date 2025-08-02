Η Τουρκία επέκτεινε τις προστατευόμενες θαλάσσιες ζώνες της ως απάντηση στη πρόσφατη ανακοίνωση της Ελλάδας για τη δημιουργία δύο νέων θαλάσσιων πάρκων στο Ιόνιο και το Αιγαίο.
Η Άνκαρα ανακοίνωσε επίσημα δύο νέες προστατευόμενες θαλάσσιες ζώνες: μία κοντά στις ακτές της Γκιοκτσέαντα στο Βόρειο Αιγαίο και μία κοντά στις ακτές της Φινίκε στη Μεσόγειο.
Οι περιοχές αυτές έχουν ενσωματωθεί στον Εθνικό Χάρτη Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού της Τουρκίας, ο οποίος είναι καταχωρημένος στην Διακυβερνητική Ωκεανογραφική Επιτροπή (IOC) της UNESCO.
Σύμφωνα με Τούρκους αξιωματούχους, οι νέες ζώνες αποσκοπούν στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, ενώ παράλληλα επιτρέπουν την συνέχιση οικονομικών δραστηριοτήτων όπως η αλιεία και ο τουρισμός.
Οι ανακοινώσεις αυτές συντονίστηκαν από το Υπουργείο Εξωτερικών σε συνεργασία με σχετικούς φορείς και με τη συμβολή του Εθνικού Ερευνητικού Κέντρου Ναυτικού Δικαίου (DEHUKAM) του Πανεπιστημίου της Άνκαρα.
Επιπλέον, η Τουρκία έχει δημιουργήσει ένα Συμβούλιο Συντονισμού Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού, το οποίο θα αξιολογεί τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των θαλάσσιων δραστηριοτήτων και θα βελτιώνει τον συντονισμό μεταξύ των κυβερνητικών φορέων, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εξωτερικών.
Η Τουρκία είχε προηγουμένως εκφράσει αντιρρήσεις στην ανακοίνωση της Ελλάδας σχετικά με τα δύο νέα θαλάσσια πάρκα στο Ιόνιο και το Αιγαίο, προειδοποιώντας ότι η κίνηση αυτή μπορεί να παραβιάσει τα δικαιώματά της σε αμφισβητούμενες περιοχές του Αιγαίου.
Παρόλο που τα θαλάσσια πάρκα συνήθως δημιουργούνται για την προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, η Άνκαρα σημείωσε ότι η απόφαση αυτή μπορεί να έχει επιπτώσεις στην κυριαρχία ορισμένων γεωγραφικών σχηματισμών στο Αιγαίο, ιδιαίτερα νησίδων και βράχων που δεν μεταβιβάστηκαν στην Ελλάδα βάσει διεθνών συνθηκών.
Σε ανακοίνωση που εξεδόθη στις 21 Ιουλίου 2025, το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας ανέφερε ότι τέτοιες μονομερείς ενέργειες αποσκοπούν στη δημιουργία τετελεσμένων γεγονότων στην περιοχή. Το υπουργείο είχε εκφράσει παρόμοιες ανησυχίες σε προηγούμενη ανακοίνωση στις 9 Απριλίου 2024.
Η Άνκαρα υποστηρίζει ότι οι ενέργειες αυτές δεν έχουν νομική ισχύ και δεν επηρεάζουν τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντα της Τουρκίας στο Αιγαίο.
Η Άνκαρα επισήμανε ότι οι ενέργειές της είναι σύμφωνες με το διεθνές ναυτικό δίκαιο και κάλεσε για περιφερειακή συνεργασία στη διαχείριση ημίκλειστων θαλασσών όπως το Αιγαίο.
Η Τουρκία κάλεσε επίσης την Ελλάδα να ενεργεί στο πλαίσιο της Διακήρυξης των Αθηνών για τις Φιλικές Σχέσεις και την Καλή Γειτονία, που υπογράφηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στις 7 Δεκεμβρίου 2023.