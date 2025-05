Οι ειδησεογραφικοί οργανισμοί και οι εκδότες βρίσκονται αντιμέτωποι με μια δύσκολη επιλογή, μπορούν είτε να συνεργαστούν με εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης ή να το διακινδυνεύσουν και οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης να πάρουν το περιεχόμενο τους με άλλους τρόπους.

Η πολυεθνική εταιρεία μέσων μαζικής ενημέρωσης News Corp της οικογένειας Μέρντοχ είναι το πιο πρόσφατο πλακίδιο ενός ντόμινο που σύναψε συμφωνία με το OpenAI, επιτρέποντας του να εμφανίζει το περιεχόμενο των ειδήσεων της ως απάντηση σε ερωτήματα που θέτουν οι χρήστες στο ChatGPT.

Η συμφωνία σημαίνει ότι οι δημιουργοί του ChatGPT και άλλων εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, όπως το Sora, ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης που μπορεί να δημιουργήσει ρεαλιστικά και ευφάνταστα βίντεο από οδηγίες μέσω κειμένου, θα έχουν πρόσβαση στο τρέχον και αρχειοθετημένο περιεχόμενο από τις μεγάλες εκδόσεις της News Corp.

Τι θα μπορούσε να επιφέρει η κοινή χρήση της δημοσιογραφίας με εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης και τεχνολογικούς κολοσσούς για το μέλλον των ειδήσεων;

Η πρόσφατη συνεργασία του OpenAI με έναν άλλο μεγάλο παίκτη στον κόσμο των μέσων ενημέρωσης «διασφαλίζει σίγουρα ότι η News Corp θα έχει ροές εσόδων από τη χρήση του περιεχομένου της για την εκπαίδευση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, αλλά το ποσό που πληρώνει το OpenAI βάσει αυτής της συμφωνίας δεν είναι υψηλό σε σχέση με την αξία των δεδομένων», είπε στο TRT World ο καθηγητής ψηφιακής επικοινωνίας και κουλτούρας στο Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ και βραβευμένος συνεργάτης του Αυστραλιανού Ερευνητικού Συμβουλίου (ARC), Τέρι Φλου.

«Για το OpenAI και άλλους σε αυτόν τον χώρο, όπως η Google, υποδεικνύει το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν στην απόκτηση αξιόπιστων δεδομένων με νόμιμο τρόπο και την ανάγκη για ένα πιο ώριμο επιχειρηματικό μοντέλο.»

Και οι δύο εμπλεκόμενες εταιρείες δεν αποκάλυψαν τις οικονομικές λεπτομέρειες της τελευταίας συμφωνίας του OpenAI, αλλά σύμφωνα με την Wall Street Journal, η οποία ανήκει στην News Corp, η συμφωνία θα μπορούσε ενδεχομένως να ξεπεράσει τα 250 εκατομμύρια δολάρια για μια πενταετία και περιλαμβάνει αποζημίωση σε μετρητά και πιστώσεις για τη χρήση της τεχνολογίας της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης AI.

Η News Corp κατέχει επίσης το MarketWatch και τη New York Post στις ΗΠΑ. Στην Αυστραλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, κατέχει τις The Daily Telegraph, news.com.au και The Australian μέσω του πρώτου και τις The Sun, The Sunday Times και The Times μέσω της άλλης.

Η πολυετής συμφωνία που ανακοινώθηκε την περασμένη εβδομάδα ακολουθεί τη συμφωνία της 29ης Απριλίου της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης με τους Financial Times με έδρα το Λονδίνο για την παραχώρηση άδειας χρήσης του περιεχομένου τους για την ανάπτυξη της εκπαίδευσης της τεχνητής νοημοσύνης. Άλλοι εκδότες, όπως η μητρική εταιρεία του Politico, η Axel Springer, το Associated Press, η Prisa Media στην Ισπανία και η Le Monde στη Γαλλία, έχουν επίσης συνάψει παρόμοιες συμφωνίες.

«Οι ειδήσεις είναι ατόφιος χρυσός για μια εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης», είπε στο TRT World ο Τζόναθαν Σόμα, καθηγητής που διδάσκει δημοσιογραφία δεδομένων στη Σχολή Δημοσιογραφίας του Columbia. «Είναι γραμμένες από ανθρώπους, είναι πιο πρόσφατο από την αποκοπή γνώσεων (knowledge cutoff) των chatbots τους και είναι αυτό που θέλουν να μάθουν πολλοί από τους χρήστες τους. Εάν οι ειδησεογραφικοί οργανισμοί πρόκειται να πουλήσουν τα δικαιώματα ενός τόσο πολύτιμου υλικού, θα πρέπει να εκτινάξουν τις τιμές στα ύψη.»

Ο Σόμα δεν πιστεύει ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα αντικαταστήσει τη δημοσιογραφία, ωστόσο αναφέρει ότι «θα είναι ένα παράσιτο στη δημοσιογραφία».

«Χωρίς δημοσιογράφους, τα chatbots δεν θα είχαν τίποτα να γράψουν, τίποτα να δημοσιεύσουν, ούτε απαντήσεις να δώσουν για τα τρέχοντα γεγονότα», λέει ο Σόμα.

«Το ερώτημα είναι κατά πόσον αυτές οι συνεργασίες μπορούν να προσφέρουν έσοδα στους ειδησεογραφικούς οργανισμούς ανάλογα με την ποσότητα της προσπάθειας που απαιτείται για την παραγωγή πρωτότυπης δημοσιογραφίας. Αμφιβάλλω αν η News Corp και άλλοι ειδησεογραφικοί οργανισμοί γνωρίζουν πόσο πολύτιμο είναι το περιεχόμενό τους και αμφιβάλλω αν το OpenAI θέλει να πληρώσει την πραγματική αξία του περιεχομένου.»

Αρκετές εταιρείες, όπως οι New York Times και η Chicago Tribune, έχουν ακολουθήσει την άλλη οδό και έχουν μηνύσει το OpenAI και τη Microsoft για τη χρήση των άρθρων τους για την εκπαίδευση της τεχνητής νοημοσύνης.

Εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης όπως το ChatGPT, καθώς και το Copilot της Microsoft και το Gemini της Google, χρησιμοποιούν μεγάλα γλωσσικά μοντέλα (LLM) που αναλύουν τεράστιες ποσότητες κειμένου στο διαδίκτυο για να προβλέψουν την επόμενη λέξη σε μια πρόταση, επιτρέποντας τους να μιμούνται την ανθρώπινη ομιλία και γραφή.

Ο Μάριους Ντράγκομιρ, διευθυντής του Κέντρου Έρευνας Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Δημοσιογραφίας (Media and Journalism Research Center) μιας ανεξάρτητης δεξαμενής σκέψης για την έρευνα και την πολιτική των μέσων ενημέρωσης, υπογραμμίζει τη σημασία της ρύθμισης για τους εκδότες που συνεργάζονται με εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης. Αν και τέτοιες συνεργασίες μπορεί να αποφέρουν εμπορικά οφέλη, δεν πληροί όλο το περιεχόμενο τα υψηλά πρότυπα ποιότητας και ακρίβειας.

Ο Ντράγκομιρ είπε στο TRT World πως είναι κρίσιμο να αναγνωρίσουμε ότι σημαντικές ανισότητες χαρακτηρίζουν τη βιομηχανία των ΜΜΕ, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω μεροληπτική κάλυψη λόγω ορισμένων αγορών μέσων ενημέρωσης που «εξυπηρετούν τα συμφέροντα των ιδιοκτητών τους». Ορισμένες συγκεντρώνουν σε μεγάλο βαθμό εξουσία, ενώ άλλες ελέγχονται από την προπαγάνδα και την παραπληροφόρηση, που συχνά αναπαράγονται από τα χρηματοδοτούμενα από την κυβέρνηση ΜΜΕ, προσθέτει.

«Στην περίπτωση της News Corp, ορισμένα από τα ΜΜΕ που της ανήκουν είναι γνωστά για το σκανδαλοθηρικό, όχι πάντα ακριβές, χαμηλού επιπέδου περιεχόμενό τους, οπότε τίθενται τα ερωτήματα: είναι αυτό το περιεχόμενο σε θέση να παρουσιαστεί ως η «σωστή» απάντηση σε οποιαδήποτε ερώτηση που μπορεί να θέσει ο κόσμος στην τεχνητή νοημοσύνη», σημειώνει ο Ντράγκομιρ.

Σύμφωνα με τον καθηγητή της Σχολής Δημοσιογραφίας της Κολούμπια, Σόμα, τα chatbots είναι επίσης επιρρεπή σε παραισθήσεις και editorialising, να εκφέρουν δηλαδή μία προσωπική γνώμη ενώ θα έπρεπε να αφηγούνται μόνο τα γεγονότα.

«Είναι εύκολο για μια τεχνητή νοημοσύνη να παραθέσει ένα άρθρο και να δώσει μια εντελώς λανθασμένη περίληψη, όπως το πρόσφατο φιάσκο με τα αποτελέσματα παραγωγικής αναζήτησης της Google. Αυτά τα αποτελέσματα τεχνητής νοημοσύνης, χωρίς καμία έννοια της αλήθειας, θα μπορούσαν να αποτελέσουν πρόσφορο έδαφος για παραπληροφόρηση,»

Για τον Πιτ Πατσάλ, ιδρυτή της Media CoPilot, ένα ενημερωτικό δελτίο της Substack για το πως η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει τα ΜΜΕ και τη δημοσιογραφία, η συνεργασία του OpenAI και της News Corp «μοιάζει με σημείο καμπής».

Ενώ το μέλλον των ειδήσεων φαινόταν ασαφές όταν οι New York Times μήνυσαν την OpenAI για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων τον Δεκέμβριο, ο Πάτσαλ είπε στο TRT World: «Απ’ ότι φαίνεται οι συμφωνίες περιεχομένου θα είναι ο κανόνας για το μέλλον», υπό το φως των συμφωνιών που έχουν γίνει με σημαντικούς εκδότες όπως το AP και η Axel Springer και πιο πρόσφατα η News Corp.

«Οι New York Times έχουν βρει μερικούς μικρούς συμμάχους στην αγωγή τους, αλλά όχι πολλούς. Τούτου λεχθέντος, μια απόφαση υπέρ των Times, έστω και εν μέρει, θα μπορούσε να αλλάξει όλη την εικόνα.»

«Από τακτικής άποψης, οι συμφωνίες έχουν νόημα, καθώς αυτό θα δώσει στους εκδότες κάποια έσοδα που χρειάζονται επειγόντως βραχυπρόθεσμα», λέει ο Πατσάλ. Παρόλα αυτά, μπορεί να αποδειχθεί λάθος μακροπρόθεσμα, αφού ουσιαστικά επιτρέπεται στις εταιρείες Τεχνητής Νοημοσύνης να «έχουν τη σχέση με τον πελάτη για τις περιλήψεις ΤΝ», προσθέτει.

Σύμφωνα με τον Πατσάλ, η Google είναι ένας «μεγάλος παίκτης που επηρεάζει τον επείγοντα χαρακτήρα όλων αυτών». Σημειώνει επίσης ότι οι εκδότες θα αντιμετωπίσουν μειωμένη επισκεψιμότητα καθώς η λειτουργία Επισκοπήσεις AI (AI Overviews) της εταιρείας τεχνολογίας, η οποία περιλαμβάνει περιλήψεις που δημιουργούνται από τεχνητή νοημοσύνη στην κορυφή της μηχανής αναζήτησής της, γίνεται ο κανόνας.

«Δεν θα υπάρξουν συμφωνίες που συνάφθηκαν με την Google για το περιεχόμενο», εξηγεί ο Πατσάλ, «αφού η Google, σε αυτό το σημείο, δικαίως ή αδίκως, απλώς βλέπει τις Επισκοπήσεις AI ως μια επέκταση της ανίχνευσης ιστού (web crawling) που κάνει εδώ και δεκαετίες».

Καθώς ο μέσος χρήστης αισθάνεται πιο άνετος με τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης που απαντούν άμεσα στα ερωτήματα των ανθρώπων, εγείρεται η ανησυχία ότι οι άνθρωποι μπορεί να βασίζονται όλο και περισσότερο στα chatbots των μεγάλων (εταιρειών) τεχνολογίας για πληροφορίες και όχι στα ρεπορτάζ των δημοσιογράφων και των εταιρειών μέσων ενημέρωσης.

Ο Άλφρεντ Ερμίδα, καθηγητής Δημοσιογραφίας, Γραφής και ΜΜΕ του Πανεπιστημίου της Βρετανικής Κολομβίας, όπου διετέλεσε διευθυντής για περισσότερα από πέντε χρόνια, εξηγεί στο TRT World ότι οι ειδησεογραφικά sites θα μπορούσαν ενδεχομένως να χάσουν τους περιστασιακούς επισκέπτες που αναζητούν γρήγορες ενημερώσεις ειδήσεων, με αποτέλεσμα σημαντική μείωση της επισκεψιμότητας, όταν αυτό γίνει πραγματικότητα.

«Είναι μια πηγή πολύτιμων εσόδων για τους εκδότες, αλλά θα μπορούσαν ενδεχομένως να τους βλάψουν μακροπρόθεσμα, καθώς τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούν να εκπαιδεύονται σε δημοσιογραφικό περιεχόμενο», λέει ο Ερμίδα, προσθέτοντας ότι συμφωνίες όπως αυτή με την News Corp είναι σημαντικές για το OpenAI επειδή δίνει στην εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης αυτό που χρειάζεται, δηλαδή συνεχή παροχή υλικού για εκπαίδευση.

«Αυτό που είναι λιγότερο σαφές είναι τι θα συμβεί στα μέσα ενημέρωσης εάν και όταν συστήματα όπως το ChatGPT μάθουν να παράγουν αρκετά καλές ειδήσεις.»

Η συνεργασία θα μπορούσε να διευρύνει το κοινό της News Corp σε άτομα που συνήθως δεν επισκέπτονται τα ενημερωτικά της sites. Ωστόσο, ο Ερμίδα λέει ότι παραμένει ασαφές εάν αυτό θα ενισχύσει το αναγνωστικό κοινό των «εντύπων» της.

«Τα στοιχεία από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υποδηλώνουν ότι δεν βοηθάει στην ανάπτυξη της αφοσίωσης στην επωνυμία, καθώς οι άνθρωποι ταυτίζουν τον ενδιάμεσο, για παράδειγμα το Facebook, ως την πηγή της είδησης», σύμφωνα με τον Ερμίδα, ο οποίος θεωρεί «δίκοπο μαχαίρι» τις συμφωνίες μεταξύ ειδησεογραφικών οργανισμών και εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης.

«Ο κίνδυνος είναι ότι οι εκδότες ειδήσεων να εξαρτώνται από εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, όπως έκαναν στο Facebook για επισκέψεις και έσοδα.»

Η ποιότητα αυτών των περιλήψεων και η συνολική εμπειρία του χρήστη από τα ερωτήματα ειδήσεων δημιουργημένες από τεχνητή νοημοσύνη θα καθορίσουν εάν θα αποτελέσουν ή όχι πρωταρχική πηγή πληροφοριών για τους ανθρώπους.

Ο Έρικ Μπόρα από τη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Σπουδών Μέσων Ενημέρωσης του Πανεπιστημίου του Άμστερνταμ σημειώνει ότι οι άνθρωποι ίσως πρέπει να προετοιμαστούν για μια μεταμόρφωση στον τρόπο πρόσβασης και κατανάλωσης του ειδησεογραφικού περιεχομένου.

Όπως αναφέρει, «οι χρήστες πιθανότατα δεν θα πηγαίνουν στο site των εκδοτών. Έτσι, θα είναι πιο δύσκολο για τους εκδότες, να «εντοπίσουν» ποιες ειδήσεις είναι δημοφιλείς και δεν θα μπορούν πλέον να προβάλλουν διαφημίσεις δίπλα σε αυτές (όπου γενικά περισσότερα βλέμματα σημαίνουν περισσότερα χρήματα).»

«Μπορεί επίσης να σημαίνει μείωση των ατομικών συνδρομών.»