Ο τουρκικός αμυντικός κολοσσός Aselsan ανακοίνωσε την Τρίτη ότι υπέγραψε άμεσες και έμμεσες εξαγωγικές συμβάσεις αξίας 1,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων τους πρώτους έξι μήνες του έτους, συνεχίζοντας με «αποφασιστικότητα» την στρατηγική ανάπτυξης της προσανατολισμένη στις εξαγωγές.
Κατά το α’ εξάμηνο του 2025, τα έσοδα αυξήθηκαν σε 53,7 δισεκατομμύρια τουρκικές λίρες (1,32 δισ. δολάρια), σημειώνοντας αύξηση 11,3% σε ετήσια βάση, «με οδηγό τις συνεχιζόμενες παραδόσεις σε τομείς όπως η αεράμυνα, τα ηλεκτρο-οπτικά συστήματα, τα ραντάρ, τα ηλεκτρονικά συστήματα αεροσκαφών, ο ηλεκτρονικός πόλεμος, η ασφάλεια και τα οπλικά συστήματα».
Κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου, οι νέες συμβάσεις ανήλθαν συνολικά σε 2,8 δισεκατομμύρια δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 10% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, ενώ το υπόλοιπο ανεκτέλεστων παραγγελιών αυξήθηκε κατά 30%, φτάνοντας τα 16 δισεκατομμύρια δολάρια.
Με πραγματική αύξηση 15% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) που προήλθαν από τις λειτουργικές δραστηριότητες έφτασαν τα 319,7 εκατομμύρια δολάρια με περιθώριο 25%, και ο δείκτης Book-to-Bill διαμορφώθηκε στο 2, τοποθετώντας την εταιρεία πάνω από τον μέσο όρο του κλάδου.
Το πρώτο εξάμηνο του 2025, οι δαπάνες της εταιρείας για Έρευνα και Ανάπτυξη αυξήθηκαν κατά 42% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, φτάνοντας τα 572 εκατομμύρια δολάρια κατά την περίοδο αναφοράς, ενώ οι δαπάνες για επενδύσεις σε υποδομές αυξήθηκαν κατά 100%, διπλάσιες σε σχέση με την ίδια περσινή περίοδο, φτάνοντας τα 104 εκατομμύρια δολάρια.
Ο διευθύνων σύμβουλος της Aselsan, Αχμέτ Ακγιόλ, αξιολογώντας τα οικονομικά αποτελέσματα του α’ εξαμήνου του 2025, δήλωσε ότι με το πρόγραμμα Aselsan NEXT που η εταιρεία ξεκίνησε το 2024, απέκτησε ισχυρή χρηματοοικονομική δυναμική.
«Τα αποτελέσματα του β’ τριμήνου επιβεβαίωσαν για άλλη μια φορά ότι διατηρήσαμε αυτή τη δυναμική και το α’ εξάμηνο του 2025», είπε ο Ακγιόλ.
«Μπορούμε να επισημάνουμε τρεις βασικούς παράγοντες πίσω από αυτή την επιτυχία: πρώτον, την εστίαση σε προϊόντα υψηλής τεχνολογίας και την ταχεία κυκλοφορία νέων προϊόντων· δεύτερον, τις βελτιώσεις στην αποδοτικότητα· και τρίτον, τις προσπάθειες εθνικοποίησης», σημείωσε.
Αναφέροντας ότι η αγοραία αξία της Aselsan ξεπέρασε τα 21 δισεκατομμύρια δολάρια, ο Ακγιόλ δήλωσε ότι αυτή η εξέλιξη αποτελεί μια απτή απόδειξη της εμπιστοσύνης των επενδυτών στην εταιρεία και της πίστης τους στις μακροπρόθεσμες δυνατότητες της.
«Θα συνεχίσουμε να προχωράμε με την ίδια αποφασιστικότητα και το β’ εξάμηνο του έτους. Θα συνεχίσουμε την Έρευνα και Ανάπτυξη και τις επενδύσεις μας, αυξάνοντας ειδικότερα την ικανότητα μαζικής παραγωγής μας σε κρίσιμους τομείς όπως η αεράμυνα, τα ραντάρ, τα έξυπνα πυρομαχικά, τα συστήματα καθοδήγησης και τα ηλεκτρο-οπτικά συστήματα. Με τη στρατηγική ανάπτυξης μας προσανατολισμένη στις εξαγωγές, θα επεκταθούμε σε νέες αγορές», πρόσθεσε.