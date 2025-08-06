Ο τουρκικός αμυντικός κολοσσός Aselsan ανακοίνωσε την Τρίτη ότι υπέγραψε άμεσες και έμμεσες εξαγωγικές συμβάσεις αξίας 1,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων τους πρώτους έξι μήνες του έτους, συνεχίζοντας με «αποφασιστικότητα» την στρατηγική ανάπτυξης της προσανατολισμένη στις εξαγωγές.

Κατά το α’ εξάμηνο του 2025, τα έσοδα αυξήθηκαν σε 53,7 δισεκατομμύρια τουρκικές λίρες (1,32 δισ. δολάρια), σημειώνοντας αύξηση 11,3% σε ετήσια βάση, «με οδηγό τις συνεχιζόμενες παραδόσεις σε τομείς όπως η αεράμυνα, τα ηλεκτρο-οπτικά συστήματα, τα ραντάρ, τα ηλεκτρονικά συστήματα αεροσκαφών, ο ηλεκτρονικός πόλεμος, η ασφάλεια και τα οπλικά συστήματα».

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου, οι νέες συμβάσεις ανήλθαν συνολικά σε 2,8 δισεκατομμύρια δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 10% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, ενώ το υπόλοιπο ανεκτέλεστων παραγγελιών αυξήθηκε κατά 30%, φτάνοντας τα 16 δισεκατομμύρια δολάρια.

Με πραγματική αύξηση 15% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) που προήλθαν από τις λειτουργικές δραστηριότητες έφτασαν τα 319,7 εκατομμύρια δολάρια με περιθώριο 25%, και ο δείκτης Book-to-Bill διαμορφώθηκε στο 2, τοποθετώντας την εταιρεία πάνω από τον μέσο όρο του κλάδου.

Το πρώτο εξάμηνο του 2025, οι δαπάνες της εταιρείας για Έρευνα και Ανάπτυξη αυξήθηκαν κατά 42% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, φτάνοντας τα 572 εκατομμύρια δολάρια κατά την περίοδο αναφοράς, ενώ οι δαπάνες για επενδύσεις σε υποδομές αυξήθηκαν κατά 100%, διπλάσιες σε σχέση με την ίδια περσινή περίοδο, φτάνοντας τα 104 εκατομμύρια δολάρια.