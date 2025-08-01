Οι βουλευτές του Ελ Σαλβαδόρ ενέκριναν συνταγματική μεταρρύθμιση για την κατάργηση περιορισμών στον αριθμό των προεδρικών θητειών, επιτρέποντας στον νυν ηγέτη Ναγίμπ Μπουκέλε, ο οποίος απολαμβάνει συντριπτική κοινοβουλευτική υποστήριξη, να διεκδικεί την επανεκλογή του επ’ αόριστον.

Η μεταρρύθμιση, η οποία εξετάστηκε με επισπευσμένη διαδικασία και παρατείνει τη θητεία από πέντε σε έξι χρόνια, εγκρίθηκε την Πέμπτη με 57 ψήφους υπέρ και 3 κατά.

Η βουλευτής Άνα Φιγκερόα από το κόμμα «Νέες Ιδέες» είχε προτείνει αλλαγές σε πέντε άρθρα του συντάγματος.

Η πρόταση περιλάμβανε επίσης την κατάργηση του δεύτερου γύρου των εκλογών, όπου αναμετρώνται οι δύο υποψήφιοι που λαμβάνουν τις περισσότερες ψήφους στον πρώτο γύρο.

Το κόμμα «Νέες Ιδέες» και οι σύμμαχοι του στην Εθνοσυνέλευση ενέκριναν γρήγορα τις προτάσεις χάρη στην πλειοψηφία τους στο σώμα.

Ο Μπουκέλε εξασφάλισε σαρωτική επανεκλογή πέρσι, παρά τη συνταγματική απαγόρευση, αφού δικαστές του Ανώτατου Δικαστηρίου, τους οποίους είχε διορίσει το κόμμα του, αποφάνθηκαν το 2021 ότι επιτρεπόταν η επανεκλογή για μια δεύτερη πενταετή θητεία.

Καταπολέμηση των συμμοριών