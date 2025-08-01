Οι βουλευτές του Ελ Σαλβαδόρ ενέκριναν συνταγματική μεταρρύθμιση για την κατάργηση περιορισμών στον αριθμό των προεδρικών θητειών, επιτρέποντας στον νυν ηγέτη Ναγίμπ Μπουκέλε, ο οποίος απολαμβάνει συντριπτική κοινοβουλευτική υποστήριξη, να διεκδικεί την επανεκλογή του επ’ αόριστον.
Η μεταρρύθμιση, η οποία εξετάστηκε με επισπευσμένη διαδικασία και παρατείνει τη θητεία από πέντε σε έξι χρόνια, εγκρίθηκε την Πέμπτη με 57 ψήφους υπέρ και 3 κατά.
Η βουλευτής Άνα Φιγκερόα από το κόμμα «Νέες Ιδέες» είχε προτείνει αλλαγές σε πέντε άρθρα του συντάγματος.
Η πρόταση περιλάμβανε επίσης την κατάργηση του δεύτερου γύρου των εκλογών, όπου αναμετρώνται οι δύο υποψήφιοι που λαμβάνουν τις περισσότερες ψήφους στον πρώτο γύρο.
Το κόμμα «Νέες Ιδέες» και οι σύμμαχοι του στην Εθνοσυνέλευση ενέκριναν γρήγορα τις προτάσεις χάρη στην πλειοψηφία τους στο σώμα.
Ο Μπουκέλε εξασφάλισε σαρωτική επανεκλογή πέρσι, παρά τη συνταγματική απαγόρευση, αφού δικαστές του Ανώτατου Δικαστηρίου, τους οποίους είχε διορίσει το κόμμα του, αποφάνθηκαν το 2021 ότι επιτρεπόταν η επανεκλογή για μια δεύτερη πενταετή θητεία.
Καταπολέμηση των συμμοριών
Η Φιγκερόα υποστήριξε την Πέμπτη ότι οι ομοσπονδιακοί βουλευτές και οι δήμαρχοι μπορούν ήδη να διεκδικήσουν επανεκλογή τους όσες φορές επιθυμούν.
«Όλοι τους είχαν τη δυνατότητα επανεκλογής μέσω της λαϊκής ψήφου, η μόνη εξαίρεση μέχρι τώρα ήταν το αξίωμα του Προέδρου», δήλωσε η Φιγκερόα.
Πρότεινε επίσης η τρέχουσα θητεία του Μπουκέλε, που είναι προγραμματισμένη να λήξει την 1η Ιουνίου 2029, να ολοκληρωθεί αντ’ αυτού την 1η Ιουνίου 2027, ώστε οι προεδρικές και οι βουλευτικές εκλογές να διεξάγονται ταυτόχρονα. Αυτό θα επέτρεπε επίσης στον Μπουκέλε να διεκδικήσει την επανεκλογή του για μια μεγαλύτερη θητεία δύο χρόνια νωρίτερα.
Ο Μπουκέλε είναι εξαιρετικά δημοφιλής, κυρίως λόγω της σκληρής μάχης που δίνει κατά των ισχυρών συμμοριών της χώρας.
Οι ψηφοφόροι είναι πρόθυμοι να παραβλέψουν τα στοιχεία ότι η κυβέρνηση του, όπως και άλλες πριν από αυτήν, είχε διαπραγματευτεί με τις συμμορίες, πριν κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης που ανέστειλε ορισμένα συνταγματικά δικαιώματα και επέτρεψε στις αρχές να συλλάβουν και να φυλακίσουν δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους.
Η επιτυχία του στον τομέα της ασφάλειας και στην πολιτική έχει εμπνεύσει μιμητές στην περιοχή που επιδιώκουν να αντιγράψουν το στυλ του.