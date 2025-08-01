Ένα αγόρι δύο ετών πέθανε από σοβαρό υποσιτισμό στη Γάζα, καθώς ο αποκλεισμός και οι στρατιωτικές επιθέσεις του Ισραήλ επιδεινώνουν την ανθρωπιστική κρίση στην περιοχή, δήλωσαν τοπικοί υγειονομικοί αξιωματούχοι την Πέμπτη.

Ο Αχμάντ Σαμίρ Αμπντέλ Αάλ κατέληξε στο νοσοκομείο Νάσερ στη Χαν Γιουνίς, δήλωσαν οι γιατροί.

Το αγόρι ζύγισε μόλις 8 κιλά όταν πέθανε, πολύ λιγότερο από το αναμενόμενο που είναι 12 κιλά για την ηλικία του.

Ο Αχμάντ και η οικογένεια του είχαν εγκαταλείψει τη Ράφα, αναζητώντας καταφύγιο σε μια πρόχειρη σκηνή στην περιοχή Αλ Μαουάσι, δυτικά της Χαν Γιουνίς, όπου η πρόσβαση σε τρόφιμα, γάλα και βασικά είδη είναι σχεδόν αδύνατη λόγω των συνεχιζόμενων ισραηλινών περιορισμών.

Ο θάνατός του αναδεικνύει τον επιδεινούμενο λιμό που μαστίζει τη Γάζα, όπου ο αποκλεισμός που έχει επιβάλει το Ισραήλ κρατά κλειστά τα συνοριακά περάσματα για περισσότερους από πέντε μήνες, εμποδίζοντας την είσοδο βασικών τροφίμων, φαρμάκων και βρεφικού γάλακτος σε σκόνη.

Από την έναρξη του γενοκτονικού πολέμου του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, τουλάχιστον 160 Παλαιστίνιοι, συμπεριλαμβανομένων 91 παιδιών, έχουν πεθάνει από πείνα και υποσιτισμό, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας.