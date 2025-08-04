Τουλάχιστον 80 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και πάνω από 2.100 κρούσματα έχουν καταγραφεί στις πέντε πολιτείες του Νταρφούρ στο Σουδάν μέχρι τις 30 Ιουλίου, σύμφωνα με τη UNICEF.

Σε ανακοίνωσή της, η UNICEF ανέφερε ότι 20 άτομα έχασαν τη ζωή τους από την επιδημία, ενώ 1.180 κρούσματα καταγράφηκαν στην περιοχή Ταουίλα, στην Πολιτεία Βόρειου Νταρφούρ, από τις 21 Ιουνίου.

«Στις πέντε πολιτείες του Νταρφούρ, ο συνολικός αριθμός κρουσμάτων χολέρας μέχρι τις 30 Ιουλίου έχει φτάσει σχεδόν τα 2.140, με τουλάχιστον 80 θανάτους», αναφέρθηκε.

Ο οργανισμός του ΟΗΕ προειδοποίησε ότι πάνω από 640.000 παιδιά κινδυνεύουν από βία, πείνα και χολέρα στο Βόρειο Νταρφούρ.

«Παρά το γεγονός ότι η χολέρα μπορεί να προληφθεί και να αντιμετωπιστεί εύκολα, εξαπλώνεται ραγδαία στην Ταουίλα και σε άλλες περιοχές του Νταρφούρ, απειλώντας τις ζωές των παιδιών, ειδικά των πιο μικρών και ευάλωτων», δήλωσε ο Σέλντον Γιέτ, εκπρόσωπος της UNICEF για το Σουδάν.