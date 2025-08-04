ΚΟΣΜΟΣ
Η UNICEF προειδοποίησε ότι περισσότερα από 640.000 παιδιά στην πολιτεία Βόρειο Νταρφούρ του Σουδάν κινδυνεύουν από βία, οξεία επισιτιστική ανασφάλεια και επιδημία χολέρας.
Χολέρα, Σουδάν / Reuters
4 Αύγουστος 2025

Τουλάχιστον 80 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και πάνω από 2.100 κρούσματα έχουν καταγραφεί στις πέντε πολιτείες του Νταρφούρ στο Σουδάν μέχρι τις 30 Ιουλίου, σύμφωνα με τη UNICEF.

Σε ανακοίνωσή της, η UNICEF ανέφερε ότι 20 άτομα έχασαν τη ζωή τους από την επιδημία, ενώ 1.180 κρούσματα καταγράφηκαν στην περιοχή Ταουίλα, στην Πολιτεία Βόρειου Νταρφούρ, από τις 21 Ιουνίου.

«Στις πέντε πολιτείες του Νταρφούρ, ο συνολικός αριθμός κρουσμάτων χολέρας μέχρι τις 30 Ιουλίου έχει φτάσει σχεδόν τα 2.140, με τουλάχιστον 80 θανάτους», αναφέρθηκε.

Ο οργανισμός του ΟΗΕ προειδοποίησε ότι πάνω από 640.000 παιδιά κινδυνεύουν από βία, πείνα και χολέρα στο Βόρειο Νταρφούρ.

«Παρά το γεγονός ότι η χολέρα μπορεί να προληφθεί και να αντιμετωπιστεί εύκολα, εξαπλώνεται ραγδαία στην Ταουίλα και σε άλλες περιοχές του Νταρφούρ, απειλώντας τις ζωές των παιδιών, ειδικά των πιο μικρών και ευάλωτων», δήλωσε ο Σέλντον Γιέτ, εκπρόσωπος της UNICEF για το Σουδάν.

Παρά τις συνεχιζόμενες προσπάθειες στο πεδίο για την αναχαίτιση της εξάπλωσης της νόσου, «η αδιάκοπη βία αυξάνει τις ανάγκες ταχύτερα από ό,τι μπορούμε να τις καλύψουμε», πρόσθεσε ο Γιέτ.

Ζήτησε «ασφαλή και ανεμπόδιστη πρόσβαση για να αναστραφεί επειγόντως η κατάσταση και να φτάσουμε σε αυτά τα παιδιά που έχουν ανάγκη.»

«Δεν μπορούν να περιμένουν ούτε μια μέρα παραπάνω.» πρόσθεσε.

Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ, πάνω από 94.170 κρούσματα χολέρας και περισσότερους από 2.370 θανάτους έχουν καταγραφεί σε 17 από τις 18 πολιτείες του Σουδάν από τον Αύγουστο του 2024.

Το Σουδάν έχει πληγεί από συγκρούσεις μεταξύ του στρατού και των παραστρατιωτικών Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (RSF) από τον Απρίλιο του 2023, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν πάνω από 20.000 άνθρωποι και να εκτοπιστούν 14 εκατομμύρια, σύμφωνα με τον ΟΗΕ και τις τοπικές αρχές. Ωστόσο, έρευνες από αμερικανικά πανεπιστήμια εκτιμούν ότι ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται περίπου στους 130.000.

