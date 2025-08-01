Η εκπρόσωπος Marjorie Taylor Greene, η οποία έγινε η πρώτη βουλευτής του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος που χαρακτήρισε τις επιχειρήσεις που διεξάγει το Ισραήλ στη πολιορκημένη Γάζα ως «γενοκτονία», επέκρινε τώρα την υποστήριξη των ΗΠΑ προς το Τελ Αβίβ, θέτοντας το ερώτημα αν τα χρήματα των Αμερικανών φορολογουμένων θα πρέπει να συνεχίσουν να χρηματοδοτούν τη βία του Ισραήλ, που έχει σκοτώσει δεκάδες χιλιάδες αμάχους, συμπεριλαμβανομένων Παλαιστινίων και Χριστιανών.
«Είναι οι ζωές των αθώων Ισραηλινών πιο πολύτιμες από τις ζωές των αθώων Παλαιστινίων και Χριστιανών; Και γιατί η Αμερική να συνεχίσει να χρηματοδοτεί αυτό;» σημείωσε η Greene σε ανάρτησή της στο X.
Ανέφερε ότι το καθεστώς Νετανιάχου του Ισραήλ διεξάγει μια εκστρατεία για να εκκαθαρίσει «συστηματικά» τους Παλαιστίνιους από τα εδάφη τους.
«Η κοσμική κυβέρνηση του Ισραήλ, που διαθέτει πυρηνικά όπλα, έχει αποδείξει ότι είναι πέρα από ικανή να αντιμετωπίσει τους εχθρούς της και βρίσκεται στη διαδικασία συστηματικής εκκαθάρισης τους από τη γη», δήλωσε.
«Χθες μίλησα με έναν Χριστιανό πάστορα από τη Γάζα. Υπάρχουν παιδιά που λιμοκτονούν. Και Χριστιανοί έχουν σκοτωθεί και τραυματιστεί, όπως και πολλοί αθώοι άνθρωποι. Αν είστε Αμερικανός Χριστιανός, αυτό θα πρέπει να σας είναι απολύτως απαράδεκτο.»
Οι δηλώσεις της έρχονται εν μέσω επιδεινούμενων συνθηκών στη Γάζα, όπου περισσότεροι από 60.200 Παλαιστίνιοι —συμπεριλαμβανομένων χιλιάδων γυναικών και παιδιών— έχουν σκοτωθεί από τότε που το Ισραήλ ξεκίνησε τη βία του στις 7 Οκτωβρίου 2023.
Περισσότερο από το 70% των θυμάτων του Ισραήλ είναι γυναίκες και παιδιά. Η Παλαιστίνη δηλώνει ότι το Ισραήλ έχει σκοτώσει πάνω από 18.500 παιδιά στη γενοκτονία του μέχρι στιγμής.
Πρώτη βουλευτής Ρεπουμπλικανικού κόμματος που παραδέχτηκε τη «γενοκτονία» του Ισραήλ
Η Greene δήλωσε ότι πολλοί Αμερικανοί δεν υποστηρίζουν πλέον αυτό που αποκάλεσε «χρηματοδότηση και μάχη στους πολέμους του Ισραήλ», ιδιαίτερα καθώς συνεχίζουν να εμφανίζονται εικόνες από λιμοκτονούντα παιδιά και βομβαρδισμένα νοσοκομεία.
Τόνισε ότι η κριτική της δεν είναι αντισημιτική ή αντι-ισραηλινή, αλλά βασίζεται σε μια ευρύτερη αντίρρηση για τις προτεραιότητες της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ.
«Ως εκπρόσωπος των ΗΠΑ, εκπροσωπώ τον αμερικανικό λαό», δήλωσε η Greene.
«Η πλήρης προσοχή μου είναι στην επίλυση των προβλημάτων της Αμερικής... Το πιο σημαντικό, απαιτώ η ομοσπονδιακή κυβέρνηση να εξυπηρετεί τον αμερικανικό λαό, που πληρώνει τους μισθούς σας.»
Άλλοι βουλευτές, συμπεριλαμβανομένου του Γερουσιαστή Bernie Sanders, έχουν επίσης επικρίνει την κυβέρνηση Τραμπ για τη συνέχιση της αποστολής δισεκατομμυρίων σε βοήθεια προς το καθεστώς του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, παρά τις σφαγές αμάχων και την επιδεινούμενη ανθρωπιστική κρίση.
Η Greene πρόσφατα εισήγαγε μια ερώτηση για την ακύρωση της χρηματοδότησης 500 εκατομμυρίων δολαρίων από τις ΗΠΑ για το σύστημα πυραυλικής άμυνας του Ισραήλ, επικαλούμενη το αυξανόμενο εθνικό χρέος.
«Ειλικρινά ελπίζω ότι οι Ρεπουμπλικανοί, που βρίσκονται σε διακοπές τον Αύγουστο, θα επιστρέψουν τον Σεπτέμβριο με ανανεωμένη εστίαση στο να σταματήσουν τη χρηματοδότηση ξένων πολέμων και να σταματήσουν τον οικονομικό πόλεμο ενάντια στα παιδιά μου και ολόκληρη τη γενιά τους», δήλωσε.
Μία από τις πιο στενές συμμάχους του Τραμπ στο Κογκρέσο, η Greene, ένθερμη υποστηρίκτρια της ατζέντας «Πρώτα η Αμερική», έγινε η πρώτη Ρεπουμπλικανή της Βουλής που χρησιμοποίησε δημόσια τον όρο «γενοκτονία» για να περιγράψει τη βία του Ισραήλ στη Γάζα.
Έχει επίσης επικρίνει δημόσια τον συνάδελφό της Ρεπουμπλικανό Randy Fine από τη Φλόριντα για τη δήλωσή του ότι οι Παλαιστίνιοι στη Γάζα θα πρέπει να «λιμοκτονήσουν» μέχρι να απελευθερωθούν οι αιχμάλωτοι που κρατούνται από την παλαιστινιακή αντίσταση Χαμάς.