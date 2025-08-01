Η εκπρόσωπος Marjorie Taylor Greene, η οποία έγινε η πρώτη βουλευτής του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος που χαρακτήρισε τις επιχειρήσεις που διεξάγει το Ισραήλ στη πολιορκημένη Γάζα ως «γενοκτονία», επέκρινε τώρα την υποστήριξη των ΗΠΑ προς το Τελ Αβίβ, θέτοντας το ερώτημα αν τα χρήματα των Αμερικανών φορολογουμένων θα πρέπει να συνεχίσουν να χρηματοδοτούν τη βία του Ισραήλ, που έχει σκοτώσει δεκάδες χιλιάδες αμάχους, συμπεριλαμβανομένων Παλαιστινίων και Χριστιανών.

«Είναι οι ζωές των αθώων Ισραηλινών πιο πολύτιμες από τις ζωές των αθώων Παλαιστινίων και Χριστιανών; Και γιατί η Αμερική να συνεχίσει να χρηματοδοτεί αυτό;» σημείωσε η Greene σε ανάρτησή της στο X.

Ανέφερε ότι το καθεστώς Νετανιάχου του Ισραήλ διεξάγει μια εκστρατεία για να εκκαθαρίσει «συστηματικά» τους Παλαιστίνιους από τα εδάφη τους.

«Η κοσμική κυβέρνηση του Ισραήλ, που διαθέτει πυρηνικά όπλα, έχει αποδείξει ότι είναι πέρα από ικανή να αντιμετωπίσει τους εχθρούς της και βρίσκεται στη διαδικασία συστηματικής εκκαθάρισης τους από τη γη», δήλωσε.

«Χθες μίλησα με έναν Χριστιανό πάστορα από τη Γάζα. Υπάρχουν παιδιά που λιμοκτονούν. Και Χριστιανοί έχουν σκοτωθεί και τραυματιστεί, όπως και πολλοί αθώοι άνθρωποι. Αν είστε Αμερικανός Χριστιανός, αυτό θα πρέπει να σας είναι απολύτως απαράδεκτο.»

Οι δηλώσεις της έρχονται εν μέσω επιδεινούμενων συνθηκών στη Γάζα, όπου περισσότεροι από 60.200 Παλαιστίνιοι —συμπεριλαμβανομένων χιλιάδων γυναικών και παιδιών— έχουν σκοτωθεί από τότε που το Ισραήλ ξεκίνησε τη βία του στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Περισσότερο από το 70% των θυμάτων του Ισραήλ είναι γυναίκες και παιδιά. Η Παλαιστίνη δηλώνει ότι το Ισραήλ έχει σκοτώσει πάνω από 18.500 παιδιά στη γενοκτονία του μέχρι στιγμής.

Πρώτη βουλευτής Ρεπουμπλικανικού κόμματος που παραδέχτηκε τη «γενοκτονία» του Ισραήλ