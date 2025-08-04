Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε ότι ο ειδικός απεσταλμένος του, Στιβ Γουίτκοφ, θα επισκεφθεί τη Ρωσία την ερχόμενη εβδομάδα, ενόψει της προθεσμίας που έχει θέσει για την επιβολή νέων κυρώσεων κατά της Μόσχας.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους την Κυριακή, ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι δύο πυρηνικά υποβρύχια, τα οποία ανέπτυξε μετά από μια διαδικτυακή αντιπαράθεση με τον πρώην Πρόεδρο της Ρωσίας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, βρίσκονται πλέον «στην περιοχή».

Ο Τραμπ δεν διευκρίνισε αν εννοεί πυρηνοκίνητα υποβρύχια ή υποβρύχια εξοπλισμένα με πυρηνικά όπλα. Επίσης, δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για την ακριβή τοποθεσία που αναπτύχθηκαν, την οποία κρατάει μυστικό ο αμερικανικός στρατός.

Αυτή η εκτόξευση πυρηνικών απειλών λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο της προθεσμίας που έχει θέσει ο Τραμπ για το τέλος της επόμενης εβδομάδας, προκειμένου η Ρωσία να λάβει μέτρα για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, διαφορετικά θα μείνει αντιμέτωπη με νέες, αδιευκρίνιστες κυρώσεις.

Ο Ρεπουμπλικάνος ηγέτης εξέφρασε την πεποίθηση ότι ο Γουίτκοφ θα πραγματοποιήσει την επίσκεψη «την επόμενη εβδομάδα, Τετάρτη ή Πέμπτη».

Ο Ρώσος Πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν, έχει ήδη συναντηθεί με τον Γουίτκοφ αρκετές φορές στη Μόσχα, προτού παγώσουν οι προσπάθειες του Τραμπ για την αποκατάσταση των σχέσεων με το Κρεμλίνο.

Όταν οι δημοσιογράφοι ρώτησαν ποιο θα είναι το μήνυμα του Γουίτκοφ προς τη Μόσχα και αν υπάρχει κάτι που θα μπορούσε να κάνει η Ρωσία για να αποφύγει τις κυρώσεις, ο Τραμπ απάντησε: «Ναι, να κλείσουν μια συμφωνία ώστε να σταματήσουν να σκοτώνονται άνθρωποι».

«Δευτερεύοντες δασμοί»

Ο Τραμπ έχει απειλήσει στο παρελθόν ότι τα νέα μέτρα θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν «δευτερεύοντες δασμούς» με στόχο τους εναπομείναντες εμπορικούς εταίρους της Ρωσίας, όπως η Κίνα και η Ινδία. Κάτι τέτοιο θα ασκούσε περαιτέρω πίεση στη Ρωσία, αλλά θα ενείχε τον κίνδυνο σημαντικής διεθνούς αναταραχής.

Παρά την πίεση της Ουάσινγκτον, η Ρωσία συνεχίζει τη σφοδρή επίθεση της εναντίον της φιλοδυτικής γειτονικής της χώρας.

Ο Πούτιν δήλωσε την Παρασκευή ότι επιθυμεί την ειρήνη, αλλά οι απαιτήσεις του για τον τερματισμό της σύγκρουσης, που διαρκεί σχεδόν τρεισήμισι χρόνια, παραμένουν «αμετάβλητες».