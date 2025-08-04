Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε ότι ο ειδικός απεσταλμένος του, Στιβ Γουίτκοφ, θα επισκεφθεί τη Ρωσία την ερχόμενη εβδομάδα, ενόψει της προθεσμίας που έχει θέσει για την επιβολή νέων κυρώσεων κατά της Μόσχας.
Μιλώντας σε δημοσιογράφους την Κυριακή, ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι δύο πυρηνικά υποβρύχια, τα οποία ανέπτυξε μετά από μια διαδικτυακή αντιπαράθεση με τον πρώην Πρόεδρο της Ρωσίας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, βρίσκονται πλέον «στην περιοχή».
Ο Τραμπ δεν διευκρίνισε αν εννοεί πυρηνοκίνητα υποβρύχια ή υποβρύχια εξοπλισμένα με πυρηνικά όπλα. Επίσης, δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για την ακριβή τοποθεσία που αναπτύχθηκαν, την οποία κρατάει μυστικό ο αμερικανικός στρατός.
Αυτή η εκτόξευση πυρηνικών απειλών λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο της προθεσμίας που έχει θέσει ο Τραμπ για το τέλος της επόμενης εβδομάδας, προκειμένου η Ρωσία να λάβει μέτρα για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, διαφορετικά θα μείνει αντιμέτωπη με νέες, αδιευκρίνιστες κυρώσεις.
Ο Ρεπουμπλικάνος ηγέτης εξέφρασε την πεποίθηση ότι ο Γουίτκοφ θα πραγματοποιήσει την επίσκεψη «την επόμενη εβδομάδα, Τετάρτη ή Πέμπτη».
Ο Ρώσος Πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν, έχει ήδη συναντηθεί με τον Γουίτκοφ αρκετές φορές στη Μόσχα, προτού παγώσουν οι προσπάθειες του Τραμπ για την αποκατάσταση των σχέσεων με το Κρεμλίνο.
Όταν οι δημοσιογράφοι ρώτησαν ποιο θα είναι το μήνυμα του Γουίτκοφ προς τη Μόσχα και αν υπάρχει κάτι που θα μπορούσε να κάνει η Ρωσία για να αποφύγει τις κυρώσεις, ο Τραμπ απάντησε: «Ναι, να κλείσουν μια συμφωνία ώστε να σταματήσουν να σκοτώνονται άνθρωποι».
«Δευτερεύοντες δασμοί»
Ο Τραμπ έχει απειλήσει στο παρελθόν ότι τα νέα μέτρα θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν «δευτερεύοντες δασμούς» με στόχο τους εναπομείναντες εμπορικούς εταίρους της Ρωσίας, όπως η Κίνα και η Ινδία. Κάτι τέτοιο θα ασκούσε περαιτέρω πίεση στη Ρωσία, αλλά θα ενείχε τον κίνδυνο σημαντικής διεθνούς αναταραχής.
Παρά την πίεση της Ουάσινγκτον, η Ρωσία συνεχίζει τη σφοδρή επίθεση της εναντίον της φιλοδυτικής γειτονικής της χώρας.
Ο Πούτιν δήλωσε την Παρασκευή ότι επιθυμεί την ειρήνη, αλλά οι απαιτήσεις του για τον τερματισμό της σύγκρουσης, που διαρκεί σχεδόν τρεισήμισι χρόνια, παραμένουν «αμετάβλητες».
«Χρειαζόμαστε μια μόνιμη και σταθερή ειρήνη σε στέρεες βάσεις, που θα ικανοποιούσε τόσο τη Ρωσία όσο και την Ουκρανία, και θα διασφάλιζε την ασφάλεια και των δύο χωρών», είπε ο Πούτιν στους δημοσιογράφους.
Ωστόσο, πρόσθεσε ότι «οι όροι (της ρωσικής πλευράς) ασφαλώς και παραμένουν οι ίδιοι».
Η Ρωσία έχει επανειλημμένα καλέσει την Ουκρανία να παραχωρήσει ουσιαστικά τον έλεγχο τεσσάρων περιοχών τις οποίες η Μόσχα ισχυρίζεται ότι έχει προσαρτήσει, μια απαίτηση την οποία το Κίεβο έχει χαρακτηρίσει απαράδεκτη.
Ο Πούτιν επιθυμεί επίσης η Ουκρανία να εγκαταλείψει τις φιλοδοξίες της για ένταξη στο ΝΑΤΟ.
Την Κυριακή, η Ουκρανία εξαπέλυσε επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, η οποία προκάλεσε πυρκαγιά σε αποθήκη καυσίμων στο Σότσι, την πόλη που φιλοξένησε τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2014.
Το Κίεβο έχει δηλώσει ότι θα εντείνει τις αεροπορικές του επιδρομές κατά της Ρωσίας, ως απάντηση στην αύξηση των ρωσικών επιθέσεων στο έδαφος του τις τελευταίες εβδομάδες, οι οποίες έχουν στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες αμάχους.
Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι η αεράμυνα αναχαίτισε 61 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά τη διάρκεια της νύχτας.
Ένα άτομο σκοτώθηκε από ρωσικό βομβαρδισμό στη νότια περιοχή της Χερσώνας, σύμφωνα με ανάρτηση της στρατιωτικής διοίκησης της Ουκρανίας στο Telegram τα ξημερώματα της Δευτέρας.
Ο Ουκρανός Πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε επίσης την Κυριακή ότι οι δύο πλευρές προετοιμάζουν ανταλλαγή αιχμαλώτων που προβλέπει την επιστροφή 1.200 Ουκρανών στρατιωτών, μετά από συνομιλίες με τη Ρωσία στην Ιστάνμπουλ τον Ιούλιο.
Ο Τραμπ ξεκίνησε τη δεύτερη θητεία του με την αισιοδοξία ότι θα τελείωνε σύντομα ο πόλεμος στην Ουκρανία, ο οποίος ξεκίνησε με τη στρατιωτική εκστρατεία της Ρωσίας κατά της γειτονικής της χώρας τον Φεβρουάριο του 2022.
Τις τελευταίες εβδομάδες, ο Τραμπ έχει εκφράσει την αυξανόμενη απογοήτευση του για τον Πούτιν εξαιτίας των αδιάκοπων επιθέσεων της Μόσχας.