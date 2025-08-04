Τα δύο πυρηνικά υποβρύχια έφτασαν «εκεί που πρέπει να είναι», δήλωσε ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Ντόναλντ Τραμπ, αφού έδωσε εντολή για την ανάπτυξη τους μετά τις δηλώσεις του πρώην ηγέτη της Ρωσίας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ.

«Ναι, βρίσκονται στην περιοχή, εκεί που πρέπει να είναι», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους την Κυριακή, πριν επιστρέψει από το θέρετρο γκολφ του στο Νιου Τζέρσεϊ, όταν ρωτήθηκε που βρίσκονται τα υποβρύχια.

Ο Τραμπ είχε διατάξει την ανάπτυξη δύο αμερικανικών πυρηνικών υποβρυχίων σε «κατάλληλες περιοχές» εν μέσω ενός κλιμακούμενου πολέμου δηλώσεων με τον Μεντβέντεφ.

Την περασμένη Δευτέρα ο Μεντβέντεφ προειδοποίησε ότι η κλιμακούμενη πίεση του Τραμπ προς το Κρεμλίνο σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία θα μπορούσε να πυροδοτήσει μια ευρύτερη σύγκρουση, όχι μόνο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, αλλά μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ.

Η εξέλιξη ήρθε αφότου ο Τραμπ απείλησε τη Ρωσία με κυρώσεις και δευτερεύοντες δασμούς εάν δεν τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία σε «περίπου 10 ή 12 ημέρες», πολύ νωρίτερα από την προηγούμενη προθεσμία 50 ημερών που είχε θέσει τον Ιούλιο.

Η Μόσχα «καλή στο να αποφεύγει τις κυρώσεις»

Ο Τραμπ είπε επίσης στους δημοσιογράφους ότι η Ρωσία θα μπορούσε να αποφύγει τις κυρώσεις εάν συμφωνούσε σε «μια συμφωνία για να σταματήσουν να σκοτώνονται άνθρωποι».