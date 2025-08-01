Η παρέμβαση του Ισραήλ στη Συρία «περιπλέκει τα πράγματα» και δεν βοηθά στη σταθερότητα της χώρας, σύμφωνα με τον Τομ Μπάρακ, τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ για τη Συρία και πρέσβη των ΗΠΑ στην Άνκαρα.
Κατά τη διάρκεια ενημέρωσης του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ για τη Συρία την Πέμπτη, ο Μπάρακ δήλωσε ότι δεν υπάρχει «κοινή κατανόηση» με το Ισραήλ σχετικά με αυτό το ζήτημα.
Οι ΗΠΑ επιθυμούν τη σταθερότητα στη Συρία και εργάζονται στενά τόσο με την κυβέρνηση της Συρίας όσο και με τις γειτονικές χώρες, ιδιαίτερα με την Τουρκία, για την επίτευξη αυτού του στόχου, ανέφερε.
Όταν ρωτήθηκε αν οι ενέργειες του Ισραήλ βοηθούν τη διαδικασία στη Συρία, υποστήριξε ότι αυτές οι ενέργειες δεν οφελούν, λέγοντας: «Περιπλέκει τα πράγματα; Ναι, περιπλέκει τα πράγματα.»
Ο Μπάρακ πρόσθεσε: «Κατά τη γνώμη μου, το Ισραήλ δεν είναι επιθετικό, αλλά (οι ενέργειές του) δεν βοηθούν. Δεν βοηθούν επειδή δεν έχουμε κοινή κατανόηση (για τη Συρία).»
Ανέφερε ότι κατανοούν πως το Ισραήλ δεν θέλει άλλη απειλή μεταξύ αυτού και του Ιράν.
«Το Ισραήλ είναι πολύ ευαίσθητο για τα σύνορά του αυτή τη στιγμή. Η Συρία δεν θέλει πόλεμο με το Ισραήλ. Κατά τη δική μου άποψη, το Ισραήλ δεν επικεντρώνεται στη Συρία. Λένε ότι θα επεκτείνουν τα (συριακά) Υψίπεδα του Γκολάν μέχρι τα σύνορα με το Ιράν», είπε ο Μπάρακ.
«Θέλουν μια καθαρή ζώνη μεταξύ αυτών και του Ιράν, που να αποτελείται από αξιόπιστους εταίρους. Θέλουν μια εικόνα του Ιράν και λένε ότι κανείς δεν θα μας παρεμποδίσει από εδώ μέχρι το Ιράν.»
Ο Μπάρακ τόνισε ότι η Άνκαρα βοηθά πολύ στην εξασφάλιση της ασφάλειας και της διοικητικής σταθερότητας στη Συρία, λέγοντας: «Η Τουρκία συνεργάζεται εξαιρετικά καλά. Η συριακή κυβέρνηση επίσης συνεργάζεται εξαιρετικά καλά στην αποδοχή αυτής της βοήθειας. Ωστόσο, η διαδικασία προχωρά αργά. Περίπου 10 εκατομμύρια Σύριοι (που έφυγαν λόγω του Άσαντ και του μακροχρόνιου εμφυλίου πολέμου) θέλουν να επιστρέψουν.»
Εξήγησε ότι έχει δημιουργηθεί ένα είδος «ζώνης ασφαλείας» μεταξύ της Τουρκίας και της τρομοκρατικής οργάνωσης PKK/YPG, που λειτουργεί με την ονομασία SDF στη Συρία, και ότι μια παρόμοια ζώνη ασφαλείας έχει δημιουργηθεί στην περιοχή όπου ζουν οι Δρούζοι.
Ανέφερε ότι είναι ενήμεροι για τις ισορροπίες ασφαλείας εντός της χώρας και βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με όλες τις σχετικές χώρες.