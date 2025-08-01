Η παρέμβαση του Ισραήλ στη Συρία «περιπλέκει τα πράγματα» και δεν βοηθά στη σταθερότητα της χώρας, σύμφωνα με τον Τομ Μπάρακ, τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ για τη Συρία και πρέσβη των ΗΠΑ στην Άνκαρα.

Κατά τη διάρκεια ενημέρωσης του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ για τη Συρία την Πέμπτη, ο Μπάρακ δήλωσε ότι δεν υπάρχει «κοινή κατανόηση» με το Ισραήλ σχετικά με αυτό το ζήτημα.

Οι ΗΠΑ επιθυμούν τη σταθερότητα στη Συρία και εργάζονται στενά τόσο με την κυβέρνηση της Συρίας όσο και με τις γειτονικές χώρες, ιδιαίτερα με την Τουρκία, για την επίτευξη αυτού του στόχου, ανέφερε.

Όταν ρωτήθηκε αν οι ενέργειες του Ισραήλ βοηθούν τη διαδικασία στη Συρία, υποστήριξε ότι αυτές οι ενέργειες δεν οφελούν, λέγοντας: «Περιπλέκει τα πράγματα; Ναι, περιπλέκει τα πράγματα.»

Ο Μπάρακ πρόσθεσε: «Κατά τη γνώμη μου, το Ισραήλ δεν είναι επιθετικό, αλλά (οι ενέργειές του) δεν βοηθούν. Δεν βοηθούν επειδή δεν έχουμε κοινή κατανόηση (για τη Συρία).»

Ανέφερε ότι κατανοούν πως το Ισραήλ δεν θέλει άλλη απειλή μεταξύ αυτού και του Ιράν.