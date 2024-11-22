فرهنگ و هنر
سرمایه‌گذاران گردشگری برای تحقق هدف ۱۵.۵ تریلیون دلاری در استانبول گرد هم می‌آیند
سرمایه‌گذاران گردشگری جهانی ۲۶ و ۲۷ نوامبر در استانبول گرد هم می‌آیند تا آینده صنعت گردشگری و هدف ۱۵.۵ تریلیون دلاری سرمایه‌گذاری را بررسی کنند.
برج تاریخی گالاتا در استانبول / عکس: AA
22 نوامبر 2024

ئسرمایه‌گذاران گردشگری از سراسر جهان در تاریخ ۲۶ و ۲۷ نوامبر در استانبول گرد هم می‌آیند تا در فروم سرمایه‌گذاری گردشگری ۲۰۲۴، چشم‌انداز آینده این صنعت را بررسی کرده و به هدف سرمایه‌گذاری ۱۵.۵ تریلیون دلاری در گردشگری جهانی تا سال ۲۰۳۳ دست یابند. این رویداد فرصتی برای گسترش همکاری‌های بین‌المللی و جذب سرمایه‌های جدید به ترکیه به‌عنوان یکی از مقاصد برتر گردشگری جهان است.

این فروم که تحت عنوان «مقصد آینده ترکیه» و با همکاری دفتر سرمایه‌گذاری ریاست‌جمهوری، وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه و شورای جهانی سفر و گردشگری (WTTC) برگزار می‌شود، به بررسی تمامی جنبه‌های صنعت گردشگری، از سفر و اقامت گرفته تا سرگرمی، فرهنگ و هنر می‌پردازد. این رویداد فرصتی برای جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید در حوزه گردشگری و تقویت موقعیت ترکیه به‌عنوان یکی از مقاصد برتر گردشگری جهان محسوب می‌شود.

فروم سرمایه‌گذاری گردشگری ۲۰۲۴ در استانبول با حضور ۹۰ سخنران برجسته از سراسر دنیا در ۲۶ جلسه تخصصی برگزار خواهد شد. این رویداد به موضوعات مختلفی مانند استراتژی‌های آینده سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری، تحولات و روندهای نوین در این صنعت، فرهنگ، هنر، زندگی سالم و گردشگری پزشکی پرداخته خواهد شد. شرکت‌کنندگان می‌توانند با کارشناسان صنعت در این زمینه‌ها به بحث و تبادل نظر بپردازند و از فرصت‌های موجود برای سرمایه‌گذاری‌های جدید در این بخش بهره‌برداری کنند.

نرخ رشد ۹.۵ تریلیون دلاری در سال ۲۰۲۳

«اویا نارین» رئیس انجمن سرمایه‌گذاران گردشگری ترکیه (TTYD) در سخنانی در نشست معرفی این رویداد به آمارهای شورای جهانی سفر و گردشگری اشاره کرد و گفت: طبق پیش‌بینی‌ها، سهم مستقیم و غیرمستقیم صنعت گردشگری از تولید ناخالص داخلی (GDP) جهان در سال ۲۰۲۳ به ۹.۵ تریلیون دلار خواهد رسید که ۹.۱ درصد از تولید ناخالص جهان را تشکیل می‌دهد. این رقم تا سال ۲۰۳۳ به ۱۵.۵ تریلیون دلار خواهد رسید و گردشگری به یکی از ارکان اصلی اقتصاد جهانی تبدیل خواهد شد.

نارین همچنین افزود که این صنعت به‌طور مستقیم و غیرمستقیم باعث ایجاد شغل برای ۳۳۰ میلیون نفر در سراسر جهان می‌شود و انتظار می‌رود این عدد تا سال ۲۰۳۳ به ۴۳۰ میلیون نفر برسد.

وی با تأکید بر مزیت‌های رقابتی ترکیه در صنعت گردشگری گفت: ترکیه با زیرساخت‌های قوی، میراث فرهنگی غنی، تجربه در ارائه خدمات با کیفیت و پتانسیل گردشگری بسیار زیاد، کشوری جذاب برای سرمایه‌گذاران خارجی در این صنعت است. وی افزود که کشور ترکیه در حال حاضر گام‌های محکمی در جهت دستیابی به هدف ۶۰ میلیارد دلار درآمد گردشگری و جذب ۶۱ میلیون گردشگر در سال ۲۰۲۴ برداشته است.

نارین با اشاره به اهمیت سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی در صنعت گردشگری ترکیه، گفت: پس از پاندمی، در حوزه سرمایه‌گذاری‌های گردشگری تحرکات جدی‌تری مشاهده می‌شود و امارات متحده عربی به‌طور ویژه در این زمینه سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی انجام داده است. همچنین، کشورهایی مانند چین و هند که پیش‌تر منابع عمده گردشگران به شمار می‌آمدند، اکنون با تغییر در الگوهای سفر خود، فرصت‌های جدیدی را برای ترکیه فراهم می‌آورند.

