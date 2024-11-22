ئسرمایه‌گذاران گردشگری از سراسر جهان در تاریخ ۲۶ و ۲۷ نوامبر در استانبول گرد هم می‌آیند تا در فروم سرمایه‌گذاری گردشگری ۲۰۲۴، چشم‌انداز آینده این صنعت را بررسی کرده و به هدف سرمایه‌گذاری ۱۵.۵ تریلیون دلاری در گردشگری جهانی تا سال ۲۰۳۳ دست یابند. این رویداد فرصتی برای گسترش همکاری‌های بین‌المللی و جذب سرمایه‌های جدید به ترکیه به‌عنوان یکی از مقاصد برتر گردشگری جهان است.

این فروم که تحت عنوان «مقصد آینده ترکیه» و با همکاری دفتر سرمایه‌گذاری ریاست‌جمهوری، وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه و شورای جهانی سفر و گردشگری (WTTC) برگزار می‌شود، به بررسی تمامی جنبه‌های صنعت گردشگری، از سفر و اقامت گرفته تا سرگرمی، فرهنگ و هنر می‌پردازد. این رویداد فرصتی برای جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید در حوزه گردشگری و تقویت موقعیت ترکیه به‌عنوان یکی از مقاصد برتر گردشگری جهان محسوب می‌شود.

فروم سرمایه‌گذاری گردشگری ۲۰۲۴ در استانبول با حضور ۹۰ سخنران برجسته از سراسر دنیا در ۲۶ جلسه تخصصی برگزار خواهد شد. این رویداد به موضوعات مختلفی مانند استراتژی‌های آینده سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری، تحولات و روندهای نوین در این صنعت، فرهنگ، هنر، زندگی سالم و گردشگری پزشکی پرداخته خواهد شد. شرکت‌کنندگان می‌توانند با کارشناسان صنعت در این زمینه‌ها به بحث و تبادل نظر بپردازند و از فرصت‌های موجود برای سرمایه‌گذاری‌های جدید در این بخش بهره‌برداری کنند.

نرخ رشد ۹.۵ تریلیون دلاری در سال ۲۰۲۳