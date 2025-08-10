سازمان بین‌المللی فرهنگ ترکی (ترک‌سوی) با همکاری استانداری مانگیستاو (مین‌قشلاق) و موزه سریکبول قوندی‌بای، جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه «اورکر» را در ساحل دریای خزر و شهر آکتائو، پایتخت فرهنگی جهان ترک در سال ۲۰۲۵، برگزار کرد.

این جشنواره که به یاد و میراث‌فرهنگی سریکبول قوندی‌بای، یکی از چهره‌های برجسته اسطوره‌شناسی قزاق، برگزار شد، فیلم‌سازان، انیماتورهای جوان و دانشجویان رشته سینما از جمهوری آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان، ترکیه، ترکمنستان و تاتارستان را در کنار هم نشاند.

سلطان رائف، دبیرکل سازمان ترک‌سوی، در سخنرانی خود گفت: هنر انیمیشن و سینما، ابزارهایی قدرتمند برای انتقال ارزش‌های فرهنگی جهان ترک به نسل‌های آینده هستند. انیمیشن، زبان معاصر حافظه مشترک ما شده است و جشنواره اورکر بازتاب روشن این چشم‌انداز است.

او با اشاره به اینکه واژه «اورکر» در اسطوره‌های ترک به معنای خوشه ستارگان راهنماست، افزود: این نام نه‌تنها نمادین، بلکه نشانه‌ای از زبان و ریشه‌های فرهنگی مشترک ماست؛ اورکر همان‌گونه که در آسمان راهنماست، در عرصه هنر نیز الهام‌بخش خواهد بود.

جشنواره، علاوه بر نمایش فیلم‌ها، شامل تخصصی، نمایشگاه‌ها، کنسرت‌ها و تورهای فرهنگی بود و بخش علمی آن نیز با برگزاری سمپوزیوم بین‌المللی درباره آثار قوندی‌بای همراه شد.