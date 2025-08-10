فرهنگ و هنر
برگزاری جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه «اورکر» توسط ترک‌سوی در آکتائو
شهر آکتائو، پایتخت فرهنگی جهان ترک در ۲۰۲۵، میزبان جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه «اورکر» شد؛ رویدادی با محوریت میراث سریکبول قوندی‌بای که فیلم‌سازان و هنرمندان جهان ترک را گرد هم آورد.
جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه «اورکر» در آکتائو، قزاقستان / عکس: AA
10 اوت 2025

سازمان بین‌المللی فرهنگ ترکی (ترک‌سوی) با همکاری استانداری مانگیستاو (مین‌قشلاق) و موزه سریکبول قوندی‌بای، جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه «اورکر» را در ساحل دریای خزر و شهر آکتائو، پایتخت فرهنگی جهان ترک در سال ۲۰۲۵، برگزار کرد.

این جشنواره که به یاد و میراث‌فرهنگی سریکبول قوندی‌بای، یکی از چهره‌های برجسته اسطوره‌شناسی قزاق، برگزار شد، فیلم‌سازان، انیماتورهای جوان و دانشجویان رشته سینما از جمهوری آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان، ترکیه، ترکمنستان و تاتارستان را در کنار هم نشاند.

سلطان رائف، دبیرکل سازمان ترک‌سوی، در سخنرانی خود گفت: هنر انیمیشن و سینما، ابزارهایی قدرتمند برای انتقال ارزش‌های فرهنگی جهان ترک به نسل‌های آینده هستند. انیمیشن، زبان معاصر حافظه مشترک ما شده است و جشنواره اورکر بازتاب روشن این چشم‌انداز است.

او با اشاره به اینکه واژه «اورکر» در اسطوره‌های ترک به معنای خوشه ستارگان راهنماست، افزود: این نام نه‌تنها نمادین، بلکه نشانه‌ای از زبان و ریشه‌های فرهنگی مشترک ماست؛ اورکر همان‌گونه که در آسمان راهنماست، در عرصه هنر نیز الهام‌بخش خواهد بود.

جشنواره، علاوه بر نمایش فیلم‌ها، شامل تخصصی، نمایشگاه‌ها، کنسرت‌ها و تورهای فرهنگی بود و بخش علمی آن نیز با برگزاری سمپوزیوم بین‌المللی درباره آثار قوندی‌بای همراه شد.

این رویداد سه‌روزه با برگزاری مراسم اهدای جوایز به کار خود پایان داد. جایزه بزرگ به فیلم «آلتین کول» اثر گلباقیت تازابیکووا از قزاقستان اهدا شد. جایزه ویژه ترک‌سوی به فیلم «نارقیز» ساخته مسعود پناهی از جمهوری آذربایجان رسید و فیلم «بالالی اوی بازار» اثر مرجان جوبانیش برنده دو جایزه بهترین روایت اسطوره‌ای و جایزه تماشاگران شد.

همچنین سرگی کیاتروف از تاتارستان با فیلم «یارقانات پن قورباقا» جایزه بهترین فیلم انیمیشن ملی را دریافت کرد. جایزه بهترین فیلم دانشجویی به فیلم «تورلی توستی قاناتلار» ساخته دلشاده نصیرووا و جمال‌الدین ذبیح‌الدین‌اف از ازبکستان تعلق گرفت. بهترین فیلم کوتاه به «توران» ساخته جانادیل بایداربیک از قزاقستان رسید و فیلم «دارویش» اثر یاسمین جمعه بایوا نیز جایزه ویژه هیئت داوران را از آن خود کرد.

هیئت داوران این جشنواره از چهره‌های برجسته سینما و انیمیشن جهان ترک تشکیل شده بود که شامل ماوزور محمودوف از ازبکستان، اسماعیل فیدان از ترکیه، قانی‌بیک عمربیکوف از قرقیزستان، امام‌بیک از قزاقستان و اوکتای یوسف‌اف از جمهوری آذربایجان بودند.

