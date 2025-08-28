رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، چهارشنبه 27 آگوست، در جمع خبرنگاران گفت: بازرسان آژانس وارد ایران شده‌اند و در حال حاضر تنها امکان بازدید از نیروگاه بوشهر را دارند.

وی افزود: هنوز به سایت‌های فردو، اصفهان و نطنز دسترسی پیدا نکرده‌ایم؛ کار ما آغاز شده، اما هنوز به سطحی که مدنظر من است نرسیده‌ایم.

گروسی تصریح کرد: گفت‌وگوها باید ادامه پیدا کند تا به شرایط بهتری برسیم و این مسئله هرچه سریع‌تر حل شود، زیرا بازرسی‌ها نمی‌تواند تنها محدود به تأسیسات غیرهدف باشد.

گروسی در ادامه به اورانیوم غنی‌شده ایران اشاره کرد و گفت: هیچ نشانه‌ای مبنی بر جابه‌جایی این مواد پیش از حملات آمریکا وجود ندارد.