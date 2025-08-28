منطقه‌
گروسی: بازرسان هنوز به تأسیسات هسته‌ای در فردو، اصفهان و نطنز دسترسی نیافته‌اند
مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد که بازرسان این نهاد تنها به نیروگاه بوشهر دسترسی دارند و هنوز وارد تأسیسات هسته‌ای ایران در فردو، اصفهان و نطنز نشده‌اند، اما گفت‌وگوها با مقامات ایران برای ادامه همکاری در حال انجام است.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی / عکس: Reuters
28 اوت 2025

رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، چهارشنبه 27 آگوست، در جمع خبرنگاران گفت: بازرسان آژانس وارد ایران شده‌اند و در حال حاضر تنها امکان بازدید از نیروگاه بوشهر را دارند.

وی افزود: هنوز به سایت‌های فردو، اصفهان و نطنز دسترسی پیدا نکرده‌ایم؛ کار ما آغاز شده، اما هنوز به سطحی که مدنظر من است نرسیده‌ایم.

گروسی تصریح کرد: گفت‌وگوها باید ادامه پیدا کند تا به شرایط بهتری برسیم و این مسئله هرچه سریع‌تر حل شود، زیرا بازرسی‌ها نمی‌تواند تنها محدود به تأسیسات غیرهدف باشد.

گروسی در ادامه به اورانیوم غنی‌شده ایران اشاره کرد و گفت: هیچ نشانه‌ای مبنی بر جابه‌جایی این مواد پیش از حملات آمریکا وجود ندارد.

وی تأکید کرد: ما هیچ مدرکی خلاف این موضوع پیدا نکرده‌ایم و نشانه‌ای وجود ندارد که مواد به محل دیگری منتقل شده باشند؛ مقامات ایران نیز این موضوع را تأیید کرده‌اند.

مدیرکل آژانس همچنین درباره دیدارهای اخیر خود با مقامات آمریکایی گفت: احساس می‌کنم آن‌ها آماده گفت‌وگو هستند، به شرطی که این گفت‌وگوها معنادار باشد؛ ایالات متحده بر تماس مستقیم تأکید دارد.

