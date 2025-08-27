از سوی دیگر، ایران گفت که در تعاملات آینده با آژانس برنامه‌ای جدید و مدون تدوین خواهد شد تا همکاری‌ها مطابق منافع ملی این کشور پیش برود.

همچنین تهران گفت که کشورهای اروپایی از نظر حقوقی و قانونی حق بازگشت تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران را ندارند و هرگونه اقدام یک‌جانبه تبعات حقوقی برای خود آنها خواهد داشت.