منطقه‌
بازگشت اولین گروه از بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران
مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، از بازگشت اولین گروه بازرسان این آژانس به ایران خبر داد و تأکید کرد که گفت‌وگوها با مقامات ایران برای تعیین چارچوب همکاری‌های آینده همچنان ادامه دارد.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی / عکس: Reuters
27 اوت 2025

رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، اعلام کرد که اولین گروه از بازرسان این آژانس فعالیت خود را در ایران از سر گرفته‌اند. وی همچنین تأکید کرد که گفت‌وگوها با مقامات ایرانی برای تعیین چارچوب همکاری‌های آینده ادامه دارد.

بازگشت بازرسان آژانس به ایران در حالی صورت می‌گیرد که تهران پیش‌تر همکاری خود با آژانس را به حالت تعلیق درآورده بود.

با این حال، سطحی از گفت‌وگوهای فنی میان ایران و آژانس ادامه دارد.

عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، در مصاحبه‌ای با روزنامه الشرق الاوسط گفت: در حال حاضر گفت‌وگوهایی با سه کشور اروپایی جریان دارد و همچنین با آژانس برای یافتن چارچوبی تازه همکاری ادامه می‌یابد؛ با ایالات متحده نیز آماده مذاکرات غیرمستقیم هستیم، اما مستقیماً مذاکره نخواهیم کرد.

از سوی دیگر، ایران گفت که در تعاملات آینده با آژانس برنامه‌ای جدید و مدون تدوین خواهد شد تا همکاری‌ها مطابق منافع ملی این کشور پیش برود.

همچنین تهران گفت که کشورهای اروپایی از نظر حقوقی و قانونی حق بازگشت تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران را ندارند و هرگونه اقدام یک‌جانبه تبعات حقوقی برای خود آنها خواهد داشت.

