این نمایشگاه، آثار برنده امسال را به نمایش میگذارد که تصاویری از مهمترین رویدادهای جهانی سال را شامل میشود. در این مجموعه، عکسهایی از زلزله ترکیه، حملات اسرائیل به فلسطین، خشونتهای باندهای جنایتکار در مکزیک، وضعیت پناهجویان افغان و آلودگیهای زیستمحیطی نیجریه و سریلانکا به نمایش درآمده است. همچنین تصاویری از مسابقات ورزشی بینالمللی مانند شنا در ژاپن، رقابتهای تنیس ویمبلدون، تبعیض اجتماعی در هند و مرگ و میر مهاجران در آبهای اسپانیا نیز بخشی از این آثار را تشکیل میدهند.
جوایز عکاسی استانبول امسال بیش از ۲۰ هزار عکس از عکاسان بینالمللی دریافت کرده است که در دستههای مختلفی از جمله خبر، ورزش، محیطزیست، پرتره و زندگی روزمره ارزیابی شدهاند. در نهایت، ۳۲ عکاس از ۱۰ کشور مختلف در دستههای گوناگون این رقابت موفق به کسب جایزه شدهاند.
جوایز عکاسی استانبول امسال با حمایت چندین نهاد از جمله ترکسل به عنوان حامی ارتباطات، شرکت سونی به عنوان حامی جوایز، سازمان همکاری و هماهنگی ترکیه (TIKA) به عنوان حامی رویداد بینالمللی و شرکت هواپیمایی ترکیه (THY) برگزار شده است.