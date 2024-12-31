خانه موزالار (Muzalar Evi) در شهر باستانی زئوگما، واقع در نیزیپ غازی‌عینتاب ترکیه، پس از سال‌ها کاوش‌های باستان‌شناسی و مرمت، در سال ۲۰۲۵ برای بازدید عموم افتتاح خواهد شد.

این مجموعه که در بخش مسکونی شرقی زئوگما قرار دارد، با موزاییک‌های ظریف و هنری خود معروف است. این آثار، بازتابی از فرهنگ و هنر روم باستان هستند و از شاخص‌ترین بخش‌های این مجموعه محسوب می‌شوند.

کاوش‌های باستان‌شناسی برای بازسازی «خانه موزالار» در سال ۲۰۰۷ آغاز شد و تاکنون ۹۳۸ اثر تاریخی از این سایت کشف و به موزه استان‌شناسی غازی‌عینتاب منتقل شده است.