خانه موزالار زئوگما در سال ۲۰۲۵ به روی عموم باز می‌شود
خانه موزالار زئوگما واقع در غازی‌عینتاب ترکیه، به‌عنوان یک جاذبه فرهنگی و گردشگری در سال ۲۰۲۵ به روی عموم باز می‌شود.
یک موزاییک در خانه موزالار زئوگما / عکس: AA
31 دسامبر 2024

خانه موزالار (Muzalar Evi) در شهر باستانی زئوگما، واقع در نیزیپ غازی‌عینتاب ترکیه، پس از سال‌ها کاوش‌های باستان‌شناسی و مرمت، در سال ۲۰۲۵ برای بازدید عموم افتتاح خواهد شد.

این مجموعه که در بخش مسکونی شرقی زئوگما قرار دارد، با موزاییک‌های ظریف و هنری خود معروف است. این آثار، بازتابی از فرهنگ و هنر روم باستان هستند و از شاخص‌ترین بخش‌های این مجموعه محسوب می‌شوند.

کاوش‌های باستان‌شناسی برای بازسازی «خانه موزالار» در سال ۲۰۰۷ آغاز شد و تاکنون ۹۳۸ اثر تاریخی از این سایت کشف و به موزه استان‌شناسی  غازی‌عینتاب منتقل شده است.

پروفسور کوتالمیش گورکای، سرپرست کاوش‌های باستان‌شناسی این منطقه از دانشگاه آنکارا درباره این پروژه می‌گوید: حمایت‌های مالی از سال ۲۰۱۲ تاکنون نقش مهمی در پیشبرد این پروژه ایفا کرده است. با تکمیل ساخت سقف این مجموعه، خانه موزالار زئوگما در سال ۲۰۲۵ آماده استقبال از بازدیدکنندگان خواهد بود.

زئوگما که در دوران هلنیستی با نام‌های سلوکیا و آپامیا شناخته می‌شد، در سال ۳۱ پیش از میلاد به امپراتوری روم پیوست و به یکی از مهم‌ترین شهرهای روم باستان تبدیل شد. این شهر به دلیل هنر و موزاییک‌های برجسته‌ای که در آن کشف شده، به شهر موزاییک‌ها شهرت دارد.

افتتاح خانه موزالار در سال ۲۰۲۵ نه‌تنها به حفظ و معرفی این میراث فرهنگی کمک خواهد کرد، بلکه به توسعه صنعت گردشگری در  غازی‌عینتاب و ترکیه نیز تأثیر بسزایی خواهد داشت.

