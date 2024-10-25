در وب‌سایت معرفی شده، عکس‌ها و ویدیوهای مختلفی از کشورهای عضو سازمان دولت‌های ترک به نمایش گذاشته شده و اطلاعات و منابعی درباره تقویت همکاری‌های مشترک در این زمینه به اشتراک گذاشته شده است.

به‌طور خلاصه، این وب‌سایت به‌عنوان پلتفرمی مشترک در صنعت گردشگری کشورهای عضو سازمان دولت‌های ترک فعالیت خواهد کرد.

کشورهای عضو با توجه به اشتراکات فرهنگی، تاریخی و زبانی، برای تقویت همکاری‌های چندجانبه به‌ویژه در حوزه گردشگری، طرح‌ها و ابتکارات متعددی را به مرحله اجرا درآورده‌اند و در سال‌های اخیر به توسعه مسیرهای گردشگری مشترک پرداخته‌اند تا گردشگران بتوانند به‌صورت پیوسته از چند کشور این منطقه بازدید کنند. به‌عنوان نمونه، مسیر جاده ابریشم مدرن یکی از برنامه‌های کلیدی این سازمان برای ترویج گردشگری میان کشورهای عضو است.

تسهیل صدور ویزا، برگزاری رویدادهای فرهنگی و گردشگری مشترک، توسعه زیرساخت‌ها و تبادل دانش فنی، تقویت گردشگری سلامت و طبیعت، و همچنین بازاریابی و تبلیغات مشترک از دیگر برنامه‌های کشورهای ترک در این راستا به شمار می‌آید.