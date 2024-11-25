فرهنگ و هنر
جاده ابریشم محور نمایشگاه گردشگری تاشکند با حضور ۴۰ کشور
بیست و نهمین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری تاشکند با حضور ۳۰۰ شرکت از ۴۰ کشور و تمرکز بر ظرفیت‌های گردشگری جاده ابریشم از ۲۱ تا ۲۳ نوامبر برگزار شد.
نمایشگاه بین‌المللی گردشگری تاشکند / عکس: AA
25 نوامبر 2024

بیست و نهمین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری تاشکند با تمرکز بر جاده بزرگ ابریشم از ۲۱ تا ۲۳ نوامبر برگزار شد. این رویداد با مشارکت بیش از ۳۰۰ شرکت و آژانس از ۴۰ کشور، فرصتی برای نمایش ظرفیت‌های گردشگری ازبکستان و توسعه همکاری‌های بین‌المللی در این حوزه بود.

این نمایشگاه به همت دولت ازبکستان سازماندهی شده و طیف گسترده‌ای از ظرفیت‌های گردشگری از جمله گردشگری فرهنگی، مذهبی، زمستانی و آشپزی را به نمایش گذاشت. غرفه‌های متعددی از سوی آژانس‌های داخلی و شرکت‌های خارجی برای معرفی توانمندی‌های گردشگری استان‌ها و مناطق ازبکستان و همچنین فرصت‌های سفر به دیگر کشورها دایر شد. در کنار این موارد، صنایع‌دستی، پوشاک سنتی، غذاهای ملی و هنرهای محلی نیز برای بازدیدکنندگان ارائه شد.

این رویداد به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نمایشگاه‌های گردشگری آسیای مرکزی، فرصتی برای تعامل میان فعالان این حوزه فراهم کرد. در کنار نمایش ظرفیت‌های گردشگری، کنفرانس‌ها و سمینارهایی در خصوص توسعه این صنعت برگزار شد. همچنین، برنامه‌های جانبی مانند نمایش مد لباس‌های سنتی و مراسم امضای توافق‌نامه‌های همکاری میان شرکت‌های داخلی و خارجی نیز صورت گرفت.

نمایشگاه تاشکند که از سال ۱۹۹۵ تاکنون به‌صورت سالانه برگزار می‌شود، به طور سنتی فرصتی برای تبادل تجربیات و توسعه همکاری‌های بین‌المللی در حوزه گردشگری محسوب می‌شود. این نمایشگاه روز ۲۳ نوامبر به کار خود پایان داد.

