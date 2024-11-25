بیست و نهمین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری تاشکند با تمرکز بر جاده بزرگ ابریشم از ۲۱ تا ۲۳ نوامبر برگزار شد. این رویداد با مشارکت بیش از ۳۰۰ شرکت و آژانس از ۴۰ کشور، فرصتی برای نمایش ظرفیت‌های گردشگری ازبکستان و توسعه همکاری‌های بین‌المللی در این حوزه بود.

این نمایشگاه به همت دولت ازبکستان سازماندهی شده و طیف گسترده‌ای از ظرفیت‌های گردشگری از جمله گردشگری فرهنگی، مذهبی، زمستانی و آشپزی را به نمایش گذاشت. غرفه‌های متعددی از سوی آژانس‌های داخلی و شرکت‌های خارجی برای معرفی توانمندی‌های گردشگری استان‌ها و مناطق ازبکستان و همچنین فرصت‌های سفر به دیگر کشورها دایر شد. در کنار این موارد، صنایع‌دستی، پوشاک سنتی، غذاهای ملی و هنرهای محلی نیز برای بازدیدکنندگان ارائه شد.