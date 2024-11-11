هفدهمین فستیوال جهانی معماری به میزبانی سنگاپور از ششم تا هشتم نوامبر برگزار شد. جمعه گذشته، روز آخر این فستیوال با معرفی برگزیدگان و اهدای جوایز در بخشهای مختلف به پایان رسید که شرکتکنندگان ترک نیز در میان آنها حضور داشتند.در این فستیوال بیش از ۲۲۰ طراحی شرکت داشتند که ساختمان مدرسه درالینگتون واقع در سیدنی با پشت سر گذاشتن آنها، جایزه بزرگ این فستیوال را به دست آورد.این بنای جدید بهجای ساختمان قدیمی تأسیس شده در سال ۱۹۷۰ ساخته شده و سال گذشته به بهرهبرداری رسید. سقف این بنا به طور بسیار زیبا طراحی شده و دارای چندین فضای باز و زمینهای ورزشی است.طبق گفته شرکت طراح ساختمان جدید مدرسه استرالیایی، در این طراحی سعی شده است ارتباط معماری بنا با تاریخ حفظ شود و بدین منظور آثار هنری متعلق به مردم بومی استرالیا در بخشهای مختلف ساختمان به کار گرفته شدهاند. همچنین، در حیاط مدرسه گیاهان بومی استرالیایی کاشته شدهاند تا دانشآموزان بتوانند فرهنگ ملی استرالیا را یاد بگیرند.مدیر این جشنواره، پل فینچ، در این باره گفت: این ساختمان بهگونهای شاعرانه طراحی و بنا شده است که در آن توپوگرافی، فضای داخلی و خارجی، فرم و مصالح بهکاررفته به طور غیرمنتظره و لذتبخش جریان دارند.در فستیوال جهانی معماری ۲۰۲۴، جایزه پروژههای آینده برای ساختمانهای نیمهکاره به کانون فرهنگی و دینی کوچوکچکمجه در استانبول اثر امراه آرولات تعلق گرفت.همچنین در بخش فرهنگی، موزه هنرهای مدرن استانبول که از سال ۲۰۲۳ به روی بازدیدکنندگان گشوده شده است، بهعنوان برنده انتخاب شد.نیروگاه خورشیدی کالیون کاراپینار در قونیه نیز برنده جایزه تولید، انرژی و لجستیک شد.قلعه سدالباحیر در سواحل چناققلعه، اگرچه در بخش فرهنگی موفق به کسب جایزه نشد، اما مورد توجه و ارزیابی مثبت قرار گرفت.در این فستیوال در ۱۸ بخش مختلف از جمله ورزشی، حملونقل، بهداشت و مسکن جوایزی به برندگان اهدا شد. لازم به ذکر است که هیئت داوران با انتخاب مدرسه درالینگتون برای دومین سال متوالی یک ساختمان آموزشی را بهعنوان ساختمان سال انتخاب کردند؛ سال گذشته، مدرسه هوئیژن در چین بهعنوان برنده معرفی شده بود.