واکنش گسترده جهانی به حمله اسرائیل به دوحه، پایتخت قطر
حمله هوایی اسرائیل به دوحه، پایتخت قطر، موجی از واکنش‌های شدید و گسترده منطقه‌ای و بین‌المللی را به دنبال داشت. بسیاری آن را نقض آشکار حاکمیت قطر و قوانین بین‌المللی توصیف کردند.
عکس : AA
10 سپتامبر 2025

در پی حمله عصر روز سه‌شنبه نهم سپتامبر ۲۰۲۵، اسرائیل به پایتخت قطر، موجی از واکنش‌های رسمی و گسترده منطقه‌ای و بین‌المللی شکل گرفت. قطر اعلام کرد این اقدام نقض آشکار قوانین بین‌المللی است و حق واکنش را برای خود محفوظ می‌داند.

دفتر بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، اعلام کرد اسرائیل حملاتی را در دوحه، قطر آغاز و اجرا کرده است و مسئولیت کامل آن را بر عهده می‌گیرد.

این حمله واکنش‌های گسترده‌ای را به‌همراه داشته است.

 قطر

شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر، در واکنش به حمله اسرائیل اعلام کرد، تمام اقدامات لازم برای محافظت از امنیت و حاکمیت خود در برابر حملات آشکار اسرائیل را انجام خواهد داد.

وزارت امور خارجه قطر نیز با انتشار بیانیه ای، ضمن محکوم کردن حمله اسرائیل به دوحه، آن را تجاوز جنایتکارانه، نقض تمامی قوانین بین‌المللی و تهدیدی خطرناک برای امنیت و سلامت قطری‌ها و مقیمان آن کشور توصیف کرد.

محمد بن عبدالرحمن آل‌ثانی، نخست‌وزیر قطر نیز  اعلام کرد، کشورش هیچ‌گونه نقض حق حاکمیت را تحمل نخواهد کرد و حق پاسخ به حملات اسرائیل را برای خود محفوظ می‌داند. او این اتفاق را لحظه‌ای حساس دانست و خواستار واکنش همه منطقه شد. آل‌ثانی تجاوز اسرائیل را مصداق تروریسم دولتی توصیف کرد و هشدار داد که دوحه حق انتقام از این حملات خائنانه را برای خود محفوظ می‌دارد و این حمله عبور بحران از آستانه‌ای خطرناک را نشان می‌دهد.

 ترکیه

رئیس‌جمهور اردوغان در تماس تلفنی با تمیم بن حمد آل‌ثانی، امیر قطر، ضمن ابراز تسلیت به خانواده جان‌باختگان تأکید کرد ترکیه با همه امکانات خود در کنار دولت و ملت قطر قرار دارد. وی این حمله را نقض آشکار حقوق بین‌الملل علیه ملت برادر توصیف کرد و افزود: اسرائیل بار دیگر با این حمله، خشم کورکورانه دولت بنیامین نتانیاهو و نیت آن برای تعمیق درگیری و بی‌ثباتی در منطقه را آشکار ساخت. کسانی که تروریسم را به سیاست دولتی بدل کرده‌اند، موفق نخواهند شد.

وزارت امور خارجه ترکیه نیز با صدور بیانیه‌ای، ضمن محکوم کردن این حمله، آن را گواه روشنی بر سیاست‌های توسعه‌طلبانه اسرائیل در منطقه و اتخاذ تروریسم به عنوان یک سیاست دولتی توصیف کرد.

برهان‌الدین دوران، رئیس مرکز ارتباطات ریاست‌جمهوری ترکیه نیز، اعلام کرد: این حمله که با سنت‌های حکومتی سازگار نیست، به وضوح قوانین بین‌المللی، حاکمیت قطر و اصول انسانی را نقض می‌کند و تمام تلاش‌ها برای صلح و ثبات در منطقه را تضعیف می‌کند. این حمله، همچنین نشان می‌دهد اسرائیل به دنبال صلح نیست، بلکه به نسل‌کشی و ریختن خون بی‌گناهان ادامه می‌دهد.

جودت ییلماز، معاون رئیس جمهور ترکیه اعلام کرد، این حمله، «ضربه‌ای به دیپلماسی صلح‌آمیز و مبتنی بر میانجیگری» است.

 سازمان ملل متحد

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، حملات اسرائیل به قطر را محکوم کرد و آن را نقض آشکار حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور توصیف کرد.

آمریکا

در نخستین ساعات پس از حمله اسرائیل به قطر، کاخ سفید اعلام کرد دولت ترامپ از طریق ارتش آمریکا از این حمله، که مقامات ارشد حماس را هدف قرار داده بود، مطلع شده و تاکید کرد که این اقدام در راستای اهداف اسرائیل یا آمریکا نبوده است.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، تصریح کرد که ارتش ایالات متحده و نه اسرائیل، وی را از حمله اسرائیل به دوحه، پایتخت قطر، مطلع کرده و در واکنش به آن ابراز تاسف شدید کرد.

ایران

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران در تماس تلفنی با شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر، با محکومیت شدید حملات اسرائیل به دوحه گفت: ایران در کنار برادران خود در قطر ایستاده و هر اقدامی برای پشتیبانی از همسایه و دوست صمیمی خود لازم باشد، انجام خواهد داد.

عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، همچنین ضمن محکومیت این حمله تصریح کرد: اسرائیل به طرز فجیعی کاری را انجام داده که ایران هرگز تصورش را هم نمی‌کرد. وی با تأکید بر اینکه ایران در کنار برادران قطری و فلسطینی خود ایستاده است، کرد: تنها راه مقابله قاطع با بی‌ملاحظگی اسرائیل، اقدام هماهنگ جهان اسلام است و ایران آماده است همکاری خود را برای مقابله با تهدیدات علیه صلح و امنیت بین‌المللی تعمیق بخشد.

اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز این حمله را نقض حاکمیت ملی و تمامیت ارضی قطر خواند و گفت: این اقدام، اقدامی فوق‌العاده خطرناک و جنایتکارانه و نقض فاحش همه قوانین و مقررات بین‌المللی است؛ از دیدگاه حقوق بین‌الملل، همه قواعد نقض شده و این موضوع باید هشداری جدی برای منطقه و جامعه جهانی باشد.

امارات متحده عربی

شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان، معاون نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه امارات متحده عربی، حمله ارتش اشغالگر اسرائیل به قطر را به شدت محکوم کرد. وی تاکید کرد که این حمله بی‌پروا، نقض آشکار حاکمیت قطر، نقض جدی قوانین بین‌المللی و منشور سازمان ملل متحد و تشدید تنش‌های غیرمسئولانه است که امنیت و ثبات منطقه‌ای و بین‌المللی را تهدید می‌کند.

وی تاکید کرد تداوم چنین اقدامات تجاوزکارانه‌ای، امنیت منطقه را تضعیف می‌کند و منطقه را به سمت مسیرهای خطرناکی با پیامدهای فاجعه‌بار برای صلح و امنیت بین‌المللی سوق می‌دهد.

لبنان

نواف سلام نخست وزیر لبنان، در واکنش به این حمبه اعلام کرد، دولت لبنان به شدیدترین وجه ممکن، تجاوز اسرائیل علیه کشور برادر، قطر را محکوم می‌کند و این تجاوز را، نقض آشکار حاکمیت قطر و تخطی وقیحانه از قوانین و هنجارهای بین‌المللی می‌داند.

نبیه بری رئیس پارلمان لبنان نیز، این حمله را محکوم و تأکید کرد این اقدام نه‌تنها نقض آشکار حاکمیت قطر بلکه نشانه رفتن حاکمیت کل منطقه است.  سعد حریری، نخست‌وزیر سابق لبنان نیز، حمله را به‌شدت محکوم کرد.

کویت

وزارت خارجه کویت با انتشار بیانیه‌ای، ضمن محکوم کردن این حمله، اعلام کرد: این حمله نقض قوانین بین المللی و تهدیدی خطرناک برای امنیت منطقه و ثبات آن است. کویت در این بیانیه، بار دیگر از شورای امنیت خواست به مسئولیت خود در حفظ امنیت و صلح بین المللی توجه کند.

عمان

وزارت خارجه عمان در بیانیه‌ای اعلام کرد که همبستگی کامل خود را با قطر ابراز می‌دارد و به شدت حمله اسرائیل را محکوم کرد. در این بیانیه آمده است: جنایات، ترورهای سیاسی و نقض آشکار قوانین بین المللی و نقض آشکار حاکمیت کشورها، اقدامی خطرناک است. وزارت خارجه عمان تاکید کرد که این کشور از اقدامات قطر در برابر این تجاوز تحریک آمیز حمایت کامل می‌کند.

عربستان سعودی

عربستان سعودی حمله «وحشیانه» اسرائیل به دوحه را محکوم کرد و نسبت به «عواقب وخیم» در صورت ادامه «تخلفات کیفری» اسرائیل هشدار داد.

مصر و الجزایر

دفتر ریاست جمهوری مصر در بیانیه‌ای، ضمن محکوم کردن حمله اسرائیل، اعلام کرد این حمله اقدامی خطرناک و مردود است که تلاش‌های بین المللی برای آتش بس را از بین می‌برد. وزارت امور خارجه الجزایر نیز این حمله را به شدت محکوم کرد و ضمن ابراز همبستگی کامل و مطلق با قطر، این اقدام را «وحشیانه» توصیف کرد.

نروژ

«اسپن بارت اید» وزیرخارجه نروژ، در واکنش به حمله و تجاوز اسرائیل به حاکمیت و پایتخت دوحه و تلاش برای ترور رهبران سیاسی حماس، این اقدام را محکوم کرد. وی تاکید کرد که بمباران منطقه مسکونی در دوحه نقض جدی حقوق بین‌الملل است.

پاکستان

شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در واکنش به حمله اسرائیل به قطر اعلام کرد که این حمله تجاوزکارانه به قطر غیرقابل توجیه و نقض آشکار حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور است.

روسیه

روسیه حمله اسرائیل به دوحه را «نقض فاحش حقوق بین‌الملل» و «حمله به حاکمیت و تمامیت ارضی یک کشور مستقل» دانست و محکوم کرد.

در بیانیه وزارت امور خارجه روسیه آمده است: روسیه این حادثه را نقض فاحش قوانین بین‌المللی و منشور سازمان ملل، تجاوز به حاکمیت و تمامیت ارضی یک کشور مستقل و گامی در جهت تشدید و بی‌ثباتی بیشتر اوضاع در خاورمیانه می‌داند. چنین روش‌هایی برای مبارزه با کسانی که اسرائیل آنها را دشمن و مخالف خود می‌داند، شایسته شدیدترین محکومیت است.

بریتانیا، آلمان و فرانسه

بریتانیا، فرانسه و آلمان در بیانیه‌ای مشترک، حمله هوایی اسرائیل به دوحه را «غیرقابل قبول» و نقض آشکار حاکمیت و تمامیت ارضی قطر توصیف کردند. آنها این اقدام را تهدیدی برای تلاش‌های دیپلماتیک جاری برای آتش‌بس در غزه و آزادی زندانیان دانستند.

امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، این حملات را «با هر دلیلی غیرقابل قبول» توصیف کرد. بریتانیا نیز حمله را تهدیدی برای ثبات منطقه توصیف کرد.

ایرلند

مایکل مارتین، نخست وزیر ایرلند، «عمیقا نگران» شد و اعلام کرد این حمله، «ما را از آتش‌بس و صلح پایدار دورتر می‌کند»

هند

هند با ابراز «نگرانی عمیق» خواستار خویشتن‌داری همه طرف‌ها شد و نیوزیلند آن را نقض حاکمیت قطر دانست.

 اتحادیه اروپا

اتحادیه اروپا این اقدام را مغایر قوانین بین‌المللی دانست. اتحادیه عرب و شورای همکاری خلیج فارس نیز با صدور بیانیه‌هایی این حمله را محکوم کردند و از جامعه جهانی خواستند در برابر تشدید تنش‌ها واکنش نشان دهد.

اردن

ایمن الصفدی، وزیر امور خارجه اردن، با واکنش شدیدی  به حمله اسرائیل به قطر، اعلام کرد، پیام ما به دنیا این است که زمان مقابله با اسرائیل فرا رسیده است. وی ضمن محکومیت تجاوز اسرائیل به خاک قطر خواستار تغییر خط مشی در تعامل با اسرائیل شد. وی تاکید کرد: تجاوز به کشور برادر قطر، بازتاب دهنده سیاست سرکشانه اسرائیل است.

عراق

محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق،در خصوص حمله اسرائیل به دوحه گفت: ما بار دیگر موضع خود را در رد تجاوز اسرائیل به دوحه تجدید می‌کنیم.

واکنش‌ها به حمله اسرائیل در دوحه، پایتخت قطر به همین جا ختم نمی‌شود و کشورها و نهادهای بیشتری به جمع واکنش‌دهندگان اضافه شده‌اند.

