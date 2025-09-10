در پی حمله عصر روز سه‌شنبه نهم سپتامبر ۲۰۲۵، اسرائیل به پایتخت قطر، موجی از واکنش‌های رسمی و گسترده منطقه‌ای و بین‌المللی شکل گرفت. قطر اعلام کرد این اقدام نقض آشکار قوانین بین‌المللی است و حق واکنش را برای خود محفوظ می‌داند.

دفتر بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، اعلام کرد اسرائیل حملاتی را در دوحه، قطر آغاز و اجرا کرده است و مسئولیت کامل آن را بر عهده می‌گیرد.

این حمله واکنش‌های گسترده‌ای را به‌همراه داشته است.

قطر

شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر، در واکنش به حمله اسرائیل اعلام کرد، تمام اقدامات لازم برای محافظت از امنیت و حاکمیت خود در برابر حملات آشکار اسرائیل را انجام خواهد داد.

وزارت امور خارجه قطر نیز با انتشار بیانیه ای، ضمن محکوم کردن حمله اسرائیل به دوحه، آن را تجاوز جنایتکارانه، نقض تمامی قوانین بین‌المللی و تهدیدی خطرناک برای امنیت و سلامت قطری‌ها و مقیمان آن کشور توصیف کرد.

محمد بن عبدالرحمن آل‌ثانی، نخست‌وزیر قطر نیز اعلام کرد، کشورش هیچ‌گونه نقض حق حاکمیت را تحمل نخواهد کرد و حق پاسخ به حملات اسرائیل را برای خود محفوظ می‌داند. او این اتفاق را لحظه‌ای حساس دانست و خواستار واکنش همه منطقه شد. آل‌ثانی تجاوز اسرائیل را مصداق تروریسم دولتی توصیف کرد و هشدار داد که دوحه حق انتقام از این حملات خائنانه را برای خود محفوظ می‌دارد و این حمله عبور بحران از آستانه‌ای خطرناک را نشان می‌دهد.

ترکیه

رئیس‌جمهور اردوغان در تماس تلفنی با تمیم بن حمد آل‌ثانی، امیر قطر، ضمن ابراز تسلیت به خانواده جان‌باختگان تأکید کرد ترکیه با همه امکانات خود در کنار دولت و ملت قطر قرار دارد. وی این حمله را نقض آشکار حقوق بین‌الملل علیه ملت برادر توصیف کرد و افزود: اسرائیل بار دیگر با این حمله، خشم کورکورانه دولت بنیامین نتانیاهو و نیت آن برای تعمیق درگیری و بی‌ثباتی در منطقه را آشکار ساخت. کسانی که تروریسم را به سیاست دولتی بدل کرده‌اند، موفق نخواهند شد.

وزارت امور خارجه ترکیه نیز با صدور بیانیه‌ای، ضمن محکوم کردن این حمله، آن را گواه روشنی بر سیاست‌های توسعه‌طلبانه اسرائیل در منطقه و اتخاذ تروریسم به عنوان یک سیاست دولتی توصیف کرد.

برهان‌الدین دوران، رئیس مرکز ارتباطات ریاست‌جمهوری ترکیه نیز، اعلام کرد: این حمله که با سنت‌های حکومتی سازگار نیست، به وضوح قوانین بین‌المللی، حاکمیت قطر و اصول انسانی را نقض می‌کند و تمام تلاش‌ها برای صلح و ثبات در منطقه را تضعیف می‌کند. این حمله، همچنین نشان می‌دهد اسرائیل به دنبال صلح نیست، بلکه به نسل‌کشی و ریختن خون بی‌گناهان ادامه می‌دهد.

جودت ییلماز، معاون رئیس جمهور ترکیه اعلام کرد، این حمله، «ضربه‌ای به دیپلماسی صلح‌آمیز و مبتنی بر میانجیگری» است.

سازمان ملل متحد

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، حملات اسرائیل به قطر را محکوم کرد و آن را نقض آشکار حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور توصیف کرد.

آمریکا

در نخستین ساعات پس از حمله اسرائیل به قطر، کاخ سفید اعلام کرد دولت ترامپ از طریق ارتش آمریکا از این حمله، که مقامات ارشد حماس را هدف قرار داده بود، مطلع شده و تاکید کرد که این اقدام در راستای اهداف اسرائیل یا آمریکا نبوده است.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، تصریح کرد که ارتش ایالات متحده و نه اسرائیل، وی را از حمله اسرائیل به دوحه، پایتخت قطر، مطلع کرده و در واکنش به آن ابراز تاسف شدید کرد.

ایران

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران در تماس تلفنی با شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر، با محکومیت شدید حملات اسرائیل به دوحه گفت: ایران در کنار برادران خود در قطر ایستاده و هر اقدامی برای پشتیبانی از همسایه و دوست صمیمی خود لازم باشد، انجام خواهد داد.

عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، همچنین ضمن محکومیت این حمله تصریح کرد: اسرائیل به طرز فجیعی کاری را انجام داده که ایران هرگز تصورش را هم نمی‌کرد. وی با تأکید بر اینکه ایران در کنار برادران قطری و فلسطینی خود ایستاده است، کرد: تنها راه مقابله قاطع با بی‌ملاحظگی اسرائیل، اقدام هماهنگ جهان اسلام است و ایران آماده است همکاری خود را برای مقابله با تهدیدات علیه صلح و امنیت بین‌المللی تعمیق بخشد.

اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز این حمله را نقض حاکمیت ملی و تمامیت ارضی قطر خواند و گفت: این اقدام، اقدامی فوق‌العاده خطرناک و جنایتکارانه و نقض فاحش همه قوانین و مقررات بین‌المللی است؛ از دیدگاه حقوق بین‌الملل، همه قواعد نقض شده و این موضوع باید هشداری جدی برای منطقه و جامعه جهانی باشد.

امارات متحده عربی

شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان، معاون نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه امارات متحده عربی، حمله ارتش اشغالگر اسرائیل به قطر را به شدت محکوم کرد. وی تاکید کرد که این حمله بی‌پروا، نقض آشکار حاکمیت قطر، نقض جدی قوانین بین‌المللی و منشور سازمان ملل متحد و تشدید تنش‌های غیرمسئولانه است که امنیت و ثبات منطقه‌ای و بین‌المللی را تهدید می‌کند.

وی تاکید کرد تداوم چنین اقدامات تجاوزکارانه‌ای، امنیت منطقه را تضعیف می‌کند و منطقه را به سمت مسیرهای خطرناکی با پیامدهای فاجعه‌بار برای صلح و امنیت بین‌المللی سوق می‌دهد.

لبنان

نواف سلام نخست وزیر لبنان، در واکنش به این حمبه اعلام کرد، دولت لبنان به شدیدترین وجه ممکن، تجاوز اسرائیل علیه کشور برادر، قطر را محکوم می‌کند و این تجاوز را، نقض آشکار حاکمیت قطر و تخطی وقیحانه از قوانین و هنجارهای بین‌المللی می‌داند.

نبیه بری رئیس پارلمان لبنان نیز، این حمله را محکوم و تأکید کرد این اقدام نه‌تنها نقض آشکار حاکمیت قطر بلکه نشانه رفتن حاکمیت کل منطقه است. سعد حریری، نخست‌وزیر سابق لبنان نیز، حمله را به‌شدت محکوم کرد.

کویت