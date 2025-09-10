سیاست
کاخ سفید: ترامپ به قطر اطمینان داد حمله اسرائیل تکرار نخواهد شد
کاخ سفید اعلام کرد دونالد ترامپ در گفت‌وگو با رهبران قطر اطمینان داده است که حمله اخیر اسرائیل به دوحه تکرار نخواهد شد؛ موضوعی که قطر روایت متفاوتی درباره اطلاع‌رسانی قبلی آمریکا از آن ارائه کرده است.
کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید / عکس: AA
10 سپتامبر 2025

کاخ سفید روز سه‌شنبه نهم سپتامبر، اعلام کرد ارتش آمریکا دولت ترامپ را از حمله اسرائیل به قطر آگاه کرده و مدعی شد مقامات قطری از حمله قریب‌الوقوع مطلع شده‌اند.

کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید، اعلام کرد که این حمله به کشته‌شدن پنج عضو حماس از جمله پسر خلیل الحیه و یک افسر امنیتی قطری منجر شد.

لیویت تصریح کرد: بمباران یک‌طرفه در خاک قطر، متحد نزدیک آمریکا که برای برقراری صلح تلاش می‌کند، نه به نفع اسرائیل و نه آمریکا است.

وی افزود که رئیس‌جمهور ترامپ بلافاصله استیو ویتکاف، فرستاده ویژه خود، را مأمور اطلاع‌رسانی به دوحه کرده است.

بااین‌حال، قطر هرگونه اطلاع قبلی از حمله را رد کرد. ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت خارجه قطر، در اطلاعیه‌ای اعلام کرد تماس مقام آمریکایی هم‌زمان با شنیده‌شدن صدای انفجارها در دوحه برقرار شد و گزارش‌های مربوط به هشدار پیشین نادرست است.

کاخ سفید نیز اعلام کرد ترامپ در گفت‌وگو با شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر، به وی اطمینان داده است که چنین رویدادی دیگر در خاک این کشور تکرار نخواهد شد.

سخنگوی کاخ سفید افزود ترامپ بابت وقوع این حمله بسیار متأسف است. او پس از گفت‌وگو با مقامات قطری، با بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر اسرائیل نیز تماس گرفته است.

قطر که میزبان یک پایگاه بزرگ نظامی آمریکا است، از آغاز حملات به غزه در اکتبر ۲۰۲۳ نقش کلیدی در میانجی‌گری میان اسرائیل و حماس ایفا کرده است.

بعدازظهر سه‌شنبه دفتر امیر قطر اعلام کرد وی در تماس تلفنی با ترامپ تأکید کرده است که دوحه برای حفاظت از امنیت و حفظ حاکمیت خود تمامی اقدامات لازم را انجام خواهد داد.

کشورهای منطقه و قدرت‌های جهانی این حمله را محکوم کرده و آن را اقدامی در تضاد با تلاش‌ها برای آتش‌بس در شرایطی دانستند که حماس در حال بررسی طرح جدید توقف درگیری‌ها با ابتکار دولت ترامپ بود.

 

