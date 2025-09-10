کاخ سفید روز سه‌شنبه نهم سپتامبر، اعلام کرد ارتش آمریکا دولت ترامپ را از حمله اسرائیل به قطر آگاه کرده و مدعی شد مقامات قطری از حمله قریب‌الوقوع مطلع شده‌اند.

کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید، اعلام کرد که این حمله به کشته‌شدن پنج عضو حماس از جمله پسر خلیل الحیه و یک افسر امنیتی قطری منجر شد.

لیویت تصریح کرد: بمباران یک‌طرفه در خاک قطر، متحد نزدیک آمریکا که برای برقراری صلح تلاش می‌کند، نه به نفع اسرائیل و نه آمریکا است.

وی افزود که رئیس‌جمهور ترامپ بلافاصله استیو ویتکاف، فرستاده ویژه خود، را مأمور اطلاع‌رسانی به دوحه کرده است.

بااین‌حال، قطر هرگونه اطلاع قبلی از حمله را رد کرد. ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت خارجه قطر، در اطلاعیه‌ای اعلام کرد تماس مقام آمریکایی هم‌زمان با شنیده‌شدن صدای انفجارها در دوحه برقرار شد و گزارش‌های مربوط به هشدار پیشین نادرست است.

کاخ سفید نیز اعلام کرد ترامپ در گفت‌وگو با شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر، به وی اطمینان داده است که چنین رویدادی دیگر در خاک این کشور تکرار نخواهد شد.