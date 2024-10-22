کلیسای سنت نیکلاس در منطقه تاریخی دمره، استان آنتالیا، قرار دارد و قدمتش به قرن سوم یا چهارم میلادی میرسد. سنت نیکلاس در سال ۳۶۵ میلادی در این کلیسا به خاک سپرده شده و به همین دلیل این مکان در میان مسیحیان ارزش معنوی ویژهای دارد.
در حفاریهای سال ۲۰۲۲، بخشی از یک موزائیک متعلق به قرن سوم یا چهارم میلادی کشف شد و در جریان حفاریها، کفپوشی از دوران زندگی سنت نیکلاس نیز از زیر رسوبات آبرفتی بیرون آمد.
عثمان ارآوشار، رئیس هیئت حفاظت از میراثفرهنگی آنتالیا، اعلام کرد: ما بر این باوریم که این کف همان جایی است که سنت نیکلاس بر آن قدم گذاشته و این کشف به ارزش معماری و نمادین کلیسا خواهد افزود.
او همچنین اشاره کرد که این کفپوش با یک روش خاص آماده نمایش خواهد شد و افزود: ما قصد داریم این بخش را با پارچه ژئوتکستایل، شن و خاک بپوشانیم تا بهراحتی قابلمشاهده و محافظت باشد.
نیلوفر سزگین، مدیر موزه دمره، توضیح داد که این تصمیم به دلیل حجم بالای بازدیدکنندگان و سختی حفاظت از منطقه گرفته شده است. او گفت: بهدلیل اینکه روزانه میزبان ۳۰۰۰ بازدیدکننده هستیم، حفظ موزائیکها به یک چالش جدی برای ما تبدیل شده است؛ بنابراین، تصمیم گرفته شد که بادقت پوشش داده شود تا حفاظت از آن تضمین شود.ابرو فاطما فندیک، سرپرست حفاریهای این منطقه، نسبت به این تصمیم انتقاد کرد و اظهار داشت که دراینخصوص با او مشورتی صورت نگرفته است، اما ممکن است این نوع پوشش به دلیل دشواری حفاظت از موزاییک باتوجهبه استفاده مداوم کلیسا باشد.