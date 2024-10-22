کلیسای سنت نیکلاس در منطقه تاریخی دمره، استان آنتالیا، قرار دارد و قدمتش به قرن سوم یا چهارم میلادی می‌رسد. سنت نیکلاس در سال ۳۶۵ میلادی در این کلیسا به خاک سپرده شده و به همین دلیل این مکان در میان مسیحیان ارزش معنوی ویژه‌ای دارد.

در حفاری‌های سال ۲۰۲۲، بخشی از یک موزائیک متعلق به قرن سوم یا چهارم میلادی کشف شد و در جریان حفاری‌ها، کف‌پوشی از دوران زندگی سنت نیکلاس نیز از زیر رسوبات آبرفتی بیرون آمد.

عثمان ارآوشار، رئیس هیئت حفاظت از میراث‌فرهنگی آنتالیا، اعلام کرد: ما بر این باوریم که این کف همان جایی است که سنت نیکلاس بر آن قدم گذاشته و این کشف به ارزش معماری و نمادین کلیسا خواهد افزود.