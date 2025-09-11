جنک اونال، سفیر ترکیه در کابل در گفتوگو با یک رسانه افغانستانی روابط میان آنکارا و کابل را «ریشهدار» توصیف کرد و گفت تقویت این پیوندها در شرایط کنونی از اولویتهای سیاست خارجی ترکیه به شمار میرود.
اونال تأکید کرد که ترکیه یکی از معدود کشورهایی است که پس از تحولات سال ۲۰۲۱ و روی کار آمدن اداره طالبان، سفارت خود را در افغانستان تعطیل نکرده است.
سفیر ترکیه در کابل گفت: طی این مدت ما روابطی سازنده و مؤثر با افغانستان داشتهایم. ترکیه و افغانستان دوستی و برادری تاریخی دارند و حفظ و تقویت این پیوند وظیفه ما در این دوره است.
وی در ادامه با اشاره به افزایش رفتوآمد بازرگانان ترک به افغانستان گفت: موضوعی که برای ما اهمیت ویژهای دارد، توسعه روابط اقتصادی و تجاری است. این موضوع برای افغانستان نیز مهم است. در ماههای اخیر حضور فعالتر تجار ترک در افغانستان نشاندهنده روندی مثبت در این مسیر است.
کارشناسان سیاسی و اقتصادی نیز گسترش روابط دو کشور را عاملی برای ثبات منطقه و تأمین منافع مشترک میدانند.
کارشناسان افغان معتقدند با توجه به موقعیت راهبردی ترکیه میتواند مسیر مناسبی برای ترانزیت کالاهای افغانستان به اروپا باشد. هرچه سطح روابط میان کابل و آنکارا ارتقا یابد، منفعت بیشتری نصیب افغانستان خواهد شد.
پیشتر، سفیر ترکیه در کابل اعلام کرده بود که سرمایهگذاران ترک میلیاردها دلار در بخشهای معادن و انرژی افغانستان سرمایهگذاری کردهاند.