هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، عصر پنجشنبه ۱۱ سپتامبر، در جریان سفر دو روزه خود به ایتالیا، با آنتونیو تاجانی، معاون نخستوزیر و وزیر امور خارجه این کشور در رم دیدار و گفتوگو کرد.
محور اصلی این دیدار تعمیق روابط راهبردی میان دو کشور بهعنوان متحدان ناتو و شرکای مهم منطقهای بود.
پس از این نشست، کنفرانس مطبوعاتی مشترکی میان دو طرف برگزار شد. فیدان در این نشست اعلام کرد: دفاع، انرژی، تجارت، جرایم سازمانیافته و مبارزه با تروریسم محور اصلی گفتوگوهای ما بودند.
وی با اشاره به اینکه خرید شرکت ایتالیایی پیاجو ایروسپیس توسط بایکار ترکیه و همکاری آن با شرکت لئوناردو نمونهای برجسته از مشارکت دفاعی در منطقه ما به شمار میرود، افزود: حجم تجارت دوجانبه ما از ۳۲ میلیارد دلار فراتر رفته و در آینده نزدیک از ۴۰ میلیارد دلار عبور خواهد کرد.
وزیر امور خارجه ترکیه همچنین با انتقاد از سیاستهای تلآویو گفت: سیاست توسعهطلبانه اسرائیل که اکنون به قطر نیز کشیده شده، باید زنگ خطری برای کسانی باشد که در برابر نتانیاهو چشم خود را بستهاند.
فیدان تصریح کرد: ما شاهدیم توهمی که اسرائیل طی سالها در نگاه جامعه بینالمللی ایجاد کرده بود، به تدریج در حال فروپاشی است.
در ادامه، تاجانی نیز با تأکید بر اهمیت نقش ترکیه اظهار داشت: ما به نقش کشور دوست خود، ترکیه، در تضمین صلح و ثبات اعتماد زیادی داریم و باور داریم که میتوانیم گامهای مهمی را با یکدیگر برداریم.
وی افزود: ما بهخوبی میدانیم که آنکارا توانایی ایفای نقشی مهم در تسهیل گفتوگوهای مربوط به جنگ روسیه و اوکراین دارد. تاجانی گفت: متأسفانه اسرائیل از حد گذشته و قوانین بینالمللی و انسانی بارها نقض شده است.
فیدان در جریان سفر خود به رم قرار است در اندیشکده «مؤسسه امور بینالملل» سخنرانی کند.
روابط ترکیه و ایتالیا طی سالهای اخیر رو به گسترش بوده است. در آوریل گذشته، رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، و جورجیا ملونی، نخستوزیر ایتالیا، ریاست مشترک چهارمین نشست بیندولتی دو کشور را در رم بر عهده گرفتند. پس از آن، در آگوست نشست سهجانبه ترکیه ـ ایتالیا ـ لیبی در استانبول برگزار شد.
بر اساس آمار رسمی، مبادلات تجاری میان ترکیه و ایتالیا در سال ۲۰۲۴ به ۳۲.۲ میلیارد دلار رسید و ایتالیا به پنجمین بازار صادراتی ترکیه در سطح جهانی و دومین بازار در اتحادیه اروپا تبدیل شد. در نشست رم، دو کشور هدفگذاری جدیدی برای رساندن این مبادلات به ۴۰ میلیارد دلار تعیین کردند.
در حوزه دفاعی، همکاریها توسعه یافته است. شرکت بایکار ترکیه در ماه مارس توافقی با شرکت لئوناردو ایتالیا در زمینه سامانههای هوایی بدون سرنشین امضا کرد و در ماه ژوئن خرید شرکت هوافضای پیاجو ایروسپیس را نهایی ساخت؛ مذاکرات درباره خرید جنگندههای یوروفایتر تایفون نیز در جریان است.
در بخش انرژی نیز ایتالیا از طریق کریدور گازی جنوبی و خط لوله ترانس آدریاتیک که از سال ۲۰۲۰ فعال است، به یکی از شرکای کلیدی ترکیه تبدیل شده است.
طبق آمار رسمی، حدود ۵۰ هزار شهروند ترک در ایتالیا زندگی میکنند و در سال ۲۰۲۴ بیش از ۷۱۹ هزار گردشگر ایتالیایی از ترکیه بازدید کردهاند.