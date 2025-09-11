هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، عصر پنجشنبه ۱۱ سپتامبر، در جریان سفر دو روزه خود به ایتالیا، با آنتونیو تاجانی، معاون نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه این کشور در رم دیدار و گفت‌وگو کرد.

محور اصلی این دیدار تعمیق روابط راهبردی میان دو کشور به‌عنوان متحدان ناتو و شرکای مهم منطقه‌ای بود.

پس از این نشست، کنفرانس مطبوعاتی مشترکی میان دو طرف برگزار شد. فیدان در این نشست اعلام کرد: دفاع، انرژی، تجارت، جرایم سازمان‌یافته و مبارزه با تروریسم محور اصلی گفت‌وگوهای ما بودند.

وی با اشاره به اینکه خرید شرکت ایتالیایی پیاجو ایروسپیس توسط بایکار ترکیه و همکاری آن با شرکت لئوناردو نمونه‌ای برجسته از مشارکت دفاعی در منطقه ما به شمار می‌رود، افزود: حجم تجارت دوجانبه ما از ۳۲ میلیارد دلار فراتر رفته و در آینده نزدیک از ۴۰ میلیارد دلار عبور خواهد کرد.

وزیر امور خارجه ترکیه همچنین با انتقاد از سیاست‌های تل‌آویو گفت: سیاست توسعه‌طلبانه اسرائیل که اکنون به قطر نیز کشیده شده، باید زنگ خطری برای کسانی باشد که در برابر نتانیاهو چشم خود را بسته‌اند.

فیدان تصریح کرد: ما شاهدیم توهمی که اسرائیل طی سال‌ها در نگاه جامعه بین‌المللی ایجاد کرده بود، به تدریج در حال فروپاشی است.

در ادامه، تاجانی نیز با تأکید بر اهمیت نقش ترکیه اظهار داشت: ما به نقش کشور دوست خود، ترکیه، در تضمین صلح و ثبات اعتماد زیادی داریم و باور داریم که می‌توانیم گام‌های مهمی را با یکدیگر برداریم.

وی افزود: ما به‌خوبی می‌دانیم که آنکارا توانایی ایفای نقشی مهم در تسهیل گفت‌وگوهای مربوط به جنگ روسیه و اوکراین دارد. تاجانی گفت: متأسفانه اسرائیل از حد گذشته و قوانین بین‌المللی و انسانی بارها نقض شده است.