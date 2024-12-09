اپرای «خان سلطان، آلتین اوردا(اردوی زرین)» که روایتگر سرنوشت شجاعانه یک مادر قهرمان در تاریخ آلتین اوردا است، برای اولین بار در استانبول به روی صحنه می‌رود. این اثر که با همکاری وزارت فرهنگ قزاقستان، اپرای آبای قزاقستان و ترک‌سوی تولید شده است، در تاریخ ۱۵ و ۱۶ دسامبر در سالن اپرای ترک تلکام مرکز فرهنگی آتاتورک استانبول اجرا خواهد شد. داستان این اپرا که با آهنگسازی خامیت شانگالیف و نویسندگی مارال‌تای ایبرایف به مرحله اجرا رسیده، از به کنترل گرفتن خوارزم توسط چنگیزخان تا تأسیس آلتین اوردا (اردوی زرین) را به تصویر می‌کشد.

آینور کُپباسارووا، مدیر اپرای ملی آبای قزاقستان و ایده‌پرداز این پروژه، گفت: اپرای خان سلطان نه‌تنها تاریخ مشترک ما را بازگو می‌کند، بلکه به‌عنوان پلی برای انتقال ارزش‌ها و فرهنگ‌های مشترک به نسل‌های آینده عمل می‌کند. اجرای این اثر در استانبول فرصتی منحصربه‌فرد برای ماست تا روح آزاد و رهبری خان سلطان را زنده کنیم و زنان شجاع استپ‌های بزرگ را به جهانیان معرفی کنیم.