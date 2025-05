Le mois de Ramadan, synonyme de solidarité, de partage et d'entraide, est une occasion pour de nombreuses organisations de renforcer leur engagement auprès des plus démunis. C’est dans cet esprit que l’iftar caritatif organisé à Créteil a permis de récolter des fonds pour soutenir les actions de l'association Banlieue Plus, une initiative essentielle pour améliorer la situation des sans-abris en Île-de-France.

Un iftar caritatif au service des démunis

L'iftar, moment sacré de rupture du jeûne pour les musulmans, a pris une tournure particulière lors de l’événement caritatif. Ce rassemblement, qui a réuni des bénévoles, des citoyens et des humoristes, avait pour objectif de récolter des fonds et des dons pour aider les plus démunis. Tous les bénéfices de la soirée ont été reversés à l'association Banlieue Plus. L'association compte utiliser les fonds récoltés dans l’acquisition d’une camionnette. Le véhicule devrait permettre aux bénévoles de transporter plus efficacement les repas et les courses destinés aux sans-abris. Un soutien logistique essentiel pour les maraudes organisées régulièrement.

En effet, Banlieue Plus organise chaque mois des tournées durant lesquelles environ 200 paniers repas sont préparés et distribués aux personnes en situation de précarité. Ces actions solidaires ont lieu deux dimanches par mois et sont réalisées par des bénévoles mobilisés pour cette cause. L’association, qui est basée au Blanc-Mesnil, œuvre également pour soutenir les sans-abris en Île-de-France, notamment à Paris, où l’un des endroits les plus touchés par la précarité est selon les bénévoles de l'association, la sortie des stations de métro.

La stigmatisation des banlieues : Un combat permanent

Acteur de l'aide humanitaire, Banlieue Plus s'est également donné pour mission de changer l’image des banlieues, trop souvent présentée de manière biaisée dans les médias. Danish, responsable bénévole, souligne : "Je suis rentré dans ce milieu il y a huit ans, et ce que je vois, c'est que plus le temps passe, plus il y a de monde dans les rues, c'est catastrophique. Et si vous avez l'occasion de venir sur l'une de nos maraudes, vous verrez que les personnes des quartiers (ndlr, les bénévoles sur le terrain), ce ne sont pas ceux qu'on montre à la télé. Ce sont des citoyens, parfois diplômés, parfois médecins. Ce sont des gens de tous horizons, et il est important de montrer cela".

Organisé en plein Ramadan, mois sacré pour les musulmans, symbole de partage, de solidarité et de générosité, cet événement a offert aux bénévoles, participants et humoristes venus se produire pour la bonne cause, une occasion idéale de se rassembler autour d’un objectif commun.

C'est le cas de Sofiane Soch, jeune comédien pour qui l'initiative est d'autant plus significative pendant le mois de Ramadan. "C'est très important de faire de telles actions pendant le Ramadan, et même hors Ramadan, c’est une cause qui mérite d’être soutenue toute l’année", explique-t-il. "C’est un mois où on doit se montrer de l'amour, partager, être généreux et rire ensemble. On ne doit pas négliger ce mois, car il nous rappelle les valeurs essentielles de solidarité", poursuit-il.

MH, un autre humoriste présent à l’événement, insiste, quant à lui, sur l'impact concret des dons récoltés. "Une camionnette, ce n’est pas une petite chose. C’est un outil qui permettra de faire beaucoup plus de bonnes actions. Chaque don, chaque geste compte. Si ce don permet d’aider d’autres personnes sur le long terme, c’est une aumône magnifique", souligne-t-il.

Banlieue Plus : une association aux multiples pôles d’action

Créée en 2011, l’association Banlieue Plus s’engage à améliorer les conditions de vie des habitants des banlieues et de la capitale et à lutter contre la précarité. En plus de son pôle maraude, qui reste son action phare, elle mène également plusieurs autres projets au service des habitants des quartiers populaires. Parmi ces actions, on retrouve un atelier d’écriture destiné à favoriser l’expression des jeunes des banlieues, des actions citoyennes comme l’inscription sur les listes électorales, et la distribution de colis alimentaires pour les familles les plus démunies.

En France, selon la fondation Abbé Pierre, en une décennie le nombre de personnes sans domicile fixe aurait doublé, passant de 147 000 en 2012 à plus de 300 000 dix ans plus tard. Une situation alarmante qui serait notamment expliquée par la baisse du pouvoir d'achat ou encore par "l'augmentation incontrôlée" du prix des logements.

C'est dans ce contexte que Banlieue Plus redouble d'efforts pour tenter d'aider le plus grand nombre de personnes dans le besoin. L’association est d'ailleurs constamment à la recherche de nouveaux bénévoles pour prendre part aux maraudes et contribuer activement à améliorer les conditions de vie des sans-abris, tout en renforçant la solidarité au sein des quartiers.