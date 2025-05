Cette escalade intervient après la journée d’hier, la plus meurtrière en plus d’un an, marquée par la poursuite des bombardements israéliens, avec plus de 400 victimes, et la fin d’une trêve de près de deux mois entre l’armée israélienne et le Hamas.

Le Hamas a exhorté la communauté internationale à contraindre Israël à instaurer un cessez-le-feu, après que les forces israéliennes ont poursuivi leurs frappes nocturnes, tuant 13 personnes et blessant des dizaines d’autres.

Bien que les premières estimations faisaient état de plus de 400 morts la veille, les bilans actualisés montrent que le nombre total de victimes au cours des deux derniers jours a désormais dépassé le double.

D’après le ministère de la Santé de Gaza, 49 547 personnes ont perdu la vie depuis le début du génocide, le 7 octobre 2023.

TRT Global - Gaza: le Hamas "n'a pas refermé la porte des négociations" TRT Global - Le Hamas "n'a pas refermé la porte des négociations" a déclaré mercredi à l'AFP un dirigeant du mouvement, Taher al-Nounou, après les bombardements massifs et meurtriers menés par Israël sur Gaza et les menaces d'escalade du gouvernement israélien. 🔗

La défense civile de Gaza a confirmé que des femmes et des enfants figuraient parmi les victimes des bombardements nocturnes à Khan Younès, dans le sud, et à Gaza, dans le nord.

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a averti mardi que les frappes “ne faisaient que commencer”.

“Le Hamas a déjà ressenti la puissance de notre bras armé ces dernières 24 heures. Et je vous promets – et leur promets – que ce n’est que le début”, a-t-il déclaré dans une vidéo.

De son côté, le Hamas a affirmé être toujours ouvert aux négociations, malgré les menaces de Netanyahu de poursuivre les attaques.

Le bureau de Netanyahu a annoncé que le gouvernement israélien avait “approuvé à l’unanimité” la réintégration du politicien d’extrême droite Itamar Ben Gvir au poste de ministre de la Sécurité nationale.

Ce dernier s’était opposé à l’accord de cessez-le-feu conclu en janvier.

Israël a réaffirmé son intention de poursuivre les combats jusqu’au retour de tous les otages enlevés par le Hamas lors de l’attaque d’octobre 2023.

Manifestations en Israël



À Jérusalem, des milliers de manifestants sont descendus dans la rue pour protester contre le gouvernement de Netanyahu, l’accusant de mettre en péril la démocratie et de reprendre les bombardements sans considération pour les otages.

Les proches des Israéliens encore détenus à Gaza ont rejoint la manifestation devant le parlement, dénonçant une décision qui pourrait “sacrifier” leurs proches.

“À ce rythme, nous n’aurons plus de pays, du moins pas un pays démocratique. Ce sera une dictature”, a confié Roni Sharon, étudiant de 18 ans.

Dans la foule, certains brandissaient des pancartes proclamant : “Nous sommes tous otages”.

Le Hamas n’a pas encore répliqué militairement, mais dans un communiqué, il a exhorté la communauté internationale à “faire pression” sur les États-Unis pour qu’ils mettent un terme aux frappes israéliennes.

La reprise des violences suscite une inquiétude grandissante parmi les dirigeants internationaux.