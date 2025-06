Des sources médicales ont indiqué à Anadolu qu'au moins 15 Palestiniens, dont six enfants, ont été abattus et plus de 50, blessés lorsque des avions de combat israéliens ont tiré deux missiles sur une maison d'habitation dans le quartier de Sabra, à Gaza.

Les équipes de secours sur place craignent que le bilan ne dépasse la trentaine, car de nombreuses personnes sont toujours portées disparues et probablement coincées sous les décombres.

Douze personnes, dont quatre membres d'une même famille, ont été tuées et plus de 40 autres, blessées lors de bombardements israéliens visant des tentes abritant des Palestiniens déplacés à l'ouest de Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza.

Sept autres Palestiniens ont été tués lors d'une frappe aérienne israélienne visant une maison abritant des personnes déplacées à l'ouest de la ville de Gaza.

Deux Palestiniens ont été éliminés lorsque l'artillerie israélienne a visé un groupe de civils dans le quartier d'Al-Saftawi, au nord de Gaza.

Trois autres ont été supprimés lors d'une frappe aérienne visant un rassemblement de civils dans le quartier d'Abou Shrekh, à l'ouest du camp de réfugiés de Jabalia.

Trois autres Palestiniens, dont un enfant, ont été tués lors d'une autre frappe contre une maison près de la station Al-Mujayda, dans le même secteur.



Par ailleurs, six Palestiniens ont été abattus par les forces israéliennes près d'un centre de distribution d'aide à l'ouest de Rafah. Plusieurs autres ont été blessés.

Le nombre total de Palestiniens tués par des tirs israéliens alors qu'ils tentaient d'accéder à l'aide humanitaire depuis le 27 mai s'élève à 115, avec plus de 580 blessés et neuf disparus, selon un décompte d'Anadolu basé sur des sources palestiniennes.



Vendredi, premier jour de l'Aïd al-Adha, 33 Palestiniens ont été tués par des frappes aériennes et des bombardements israéliens dans plusieurs zones de la bande de Gaza.

Il s'agit du quatrième Aïd sous les bombardements israéliens pour les Gazaouis depuis qu'Israël a lancé une guerre génocidaire, qui a tué près de 54 800 Palestiniens, créé une famine et rendu l'enclave inhabitable.