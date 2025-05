“Le tribunal estime qu’elle ne constitue pas une menace pour la communauté ni un risque de fuite. Le tribunal ordonne au gouvernement de libérer immédiatement Mme Ozturk de sa détention”, a déclaré, vendredi, le juge William K. Sessions III.

Le juge a ajouté qu’Ozturk est libre de retourner à son domicile dans le Massachusetts.



“Elle est également libre de se rendre dans le Massachusetts et dans le Vermont comme bon lui semble, et je ne vais pas lui imposer de restriction de déplacement, car, honnêtement, je ne considère pas qu’elle représente un risque de fuite”, a-t-il ajouté.

Le juge a précisé que la carrière d’Ozturk nécessite sa participation à des programmes hors de l’État et des conférences à l’extérieur.

“Et dans le cadre de sa carrière, je pense qu’elle a de la chance de pouvoir voyager en dehors de ces zones”, a-t-il conclu.

Ozturk, doctorante à l’université Tufts, est apparue à distance lors de l’audience tenue à Burlington, dans le Vermont, plus de six semaines après son arrestation en date du 25 mars par les agents du service de l’immigration et des douanes (ICE) dans le Massachusetts. Elle avait coécrit l’an dernier une tribune sur le conflit israélo-palestinien publiée dans le journal étudiant de l’université.

L’audience a eu lieu après que la cour d’appel du deuxième circuit a ordonné, plus tôt cette semaine, le transfert d’Ozturk d’un centre de détention pour migrants en Louisiane vers un tribunal fédéral du Vermont.

Ses avocats, membres de l’Union américaine pour les libertés civiles (ACLU), ont fait valoir que sa détention violait ses droits constitutionnels, notamment la liberté d’expression et le droit à une procédure équitable.

“Terminer mon doctorat est très important”

Lors de l’audience, Ozturk a déclaré souffrir de crises d’asthme de plus en plus fréquentes depuis sa détention, en raison du stress, de la présence de déjections d’insectes et de rongeurs, et du manque d’air frais.

“Je pense qu’il y a plusieurs raisons. Tout d’abord, les mauvaises conditions, comme je l’ai décrit dans mes déclarations, sont vraiment difficiles pour une personne asthmatique, car il y a une exposition constante à ces déclencheurs, et une mauvaise ventilation de l’air. Nous ne sommes pas autorisées à sortir respirer de l’air frais quand nous en avons besoin”, a-t-elle déclaré.



Elle a ajouté être également “constamment exposée” aux produits de nettoyage.

Interrogée sur ses projets en cas de libération sous caution, Ozturk a indiqué que son bail se terminait en mai et qu’elle déménagerait dans un logement de l’université Tufts “dès” sa libération.

“Terminer mon doctorat est très important pour moi. Je travaille sur ce doctorat depuis longtemps. Je suis à l’école doctorale depuis plus de sept ans. Le travail que je fais est très significatif pour moi, car je crois que je fais de mon mieux pour apprendre, grandir, tisser des liens, me développer en tant que scientifique du développement et spécialiste du développement de l’enfant, et contribuer au bien-être et au développement des enfants dans le monde entier”, a-t-elle ajouté.

L’asthme d’Ozturk s’est “considérablement aggravé”

La docteure Jessica McCannon, témoin lors de l’audience, a déclaré que l’asthme d’Ozturk s’était “considérablement aggravé”.

“Elle vit actuellement dans un espace conçu pour 14 personnes assises, et elle y vit avec 23 autres femmes, exposée à l’humidité provenant des douches, aux fortes odeurs des détergents, des shampoings, des produits de nettoyage, sans parler du stress considérable qu’elle subit. Tous ces facteurs sont connus pour aggraver l’asthme”, a-t-elle pointé.

Pendant sa déclaration, Ozturk a eu une crise d’asthme et a obtenu l’autorisation de quitter la salle pour aller aux toilettes.

“Si elle reste en détention, je pense que son état asthmatique pourrait se détériorer davantage”, a ajouté McCannon.

Une autre témoin, Sarah Johnson, professeure et directrice des études supérieures au département de développement de l’enfant à l’université Tufts, a indiqué qu’Ozturk était censée être assistante de recherche sur un projet.

“C’est notre experte en médias pour ce projet. Son expertise est absolument essentielle”, a déclaré Johnson.

Elle a ajouté qu’en étant détenue, Ozturk risquait de ne pas pouvoir respecter la date limite de décembre pour finaliser sa thèse, et qu’elle avait déjà manqué d’autres projets.

“L’un des projets les plus importants qu’elle a manqué, c’était la présentation de son travail lors d’un grand congrès professionnel dans notre domaine. Elle devait y présenter son travail la semaine dernière”, a-t-elle conclu.