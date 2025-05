Le groupe houthi a déclaré, samedi, que de nouvelles frappes aériennes américaines avaient ciblé l'aéroport international d'Al-Hodeïda, dans l'ouest du Yémen, et la province de Marib, à l'est.

“Une nouvelle agression américaine a ciblé l'aéroport d'Al-Hodeïda avec trois frappes aériennes”, a rapporté la chaîne Al-Masirah, affiliée aux Houthis, sur X. La chaîne a ensuite indiqué que cinq frappes aériennes supplémentaires avaient visé le district de Majzar, dans la province de Marib. La chaîne n'a pas fourni de détails sur les victimes ni les dégâts causés par ces attaques.

79 morts dans une frappe

Le président américain Donald Trump a déclaré la semaine dernière avoir ordonné une attaque “décisive et puissante” contre les Houthis. En réponse, le groupe a annoncé, jeudi, que les menaces de Trump “ne les dissuaderont pas de soutenir Gaza”, alors qu'ils ont repris leurs attaques de missiles et de drones contre Israël et les navires en mer Rouge. Cette décision s'inscrit dans le cadre de la nouvelle offensive israélienne contre la bande de Gaza depuis mardi matin.

Jeudi soir, les frappes aériennes américaines au Yémen ont tué 79 personnes et en ont blessé plus de 100, dont des femmes et des enfants, selon les déclarations des Houthis.

Le groupe attaque depuis fin 2023 des navires liés à Israël traversant les mers Rouge et d'Arabie, le détroit de Bab al-Mandeb et le golfe d'Aden avec des missiles et des drones, perturbant le commerce mondial pour ce qu'il a présenté comme une manifestation de solidarité avec Gaza.

Il a cessé ses attaques lorsqu'un cessez-le-feu a été déclaré en janvier entre Israël et le Hamas, mais a menacé de reprendre les assauts lorsque Israël a bloqué toute aide humanitaire à Gaza le 2 mars.

