C'est une "immense tragédie causée par l'homme et pour l'humanité toute entière, car nous le laissons se dérouler sous nos yeux sans intervenir", a jugé Saskia Kluit, la rapporteure de l'APCE sur "la nécessité absolue et urgente de mettre fin à la crise humanitaire concernant les femmes, les enfants et les otages à Gaza".







Mme Kluit a énuméré le "blocus total" concernant "les fournitures humanitaires essentielles depuis le 2 mars", le confinement de la population palestinienne de la bande de Gaza "dans un espace qui ne cesse de rétrécir" et l'absence de sécurité dans les zones dites "de sécurité".





"Tout cela, combiné aux déclarations des membres du gouvernement israélien à l'égard des Gazaouis, rend très difficile d'ignorer que ces actes vont dans le sens d'un nettoyage ethnique et d'un génocide".





"Les punitions collectives et la déshumanisation des Palestiniens doivent cesser immédiatement", a-t-elle poursuivi.





Mme Kluit considère,de surcroît, qu'il est "clair que le gouvernement israélien ne respecte pas le droit international humanitaire, lequel exige que l'aide humanitaire soit fournie sans conditions, sans entraves et en quantités suffisantes pour garantir la santé d'une population".





Elle a exhorté "une fois de plus, Israël à mettre immédiatement fin aux meurtres de la population de Gaza et à respecter pleinement ses engagements en vertu du droit international, à accorder immédiatement un accès indépendant, neutre et sans entrave aux organisations humanitaires" et "à veiller à ce que l'approvisionnement adéquat en biens essentiels dans la bande de Gaza soit immédiatement garanti".





Contre l’expulsion des Palestiniens





La rapporteure a, en outre, appelé au retrait immédiat des "plans visant à expulser la population de Gaza du territoire, qui priveraient les enfants de Gaza du droit à un avenir dans leur patrie".





"La communauté internationale doit désormais remplir son devoir en disant la vérité et en respectant ses obligations juridiques au titre des conventions de Genève, y compris la convention sur le génocide", a encore réclamé Mme Kluit.





"J'exhorte les Etats membres du Conseil de l'Europe à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour garantir le rétablissement du cessez-le-feu et le respect du droit international".





Le Conseil de l'Europe, la vigie des droits et de la démocratie sur le continent, rassemble 46 pays.