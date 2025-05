Roustem Umerov, le ministre ukrainien de la Défense a indiqué, dans un communiqué, que la réunion entre les délégations à Riyad devait porter sur les questions liées à la fin de la guerre russo-ukrainienne, ajoutant que les experts aborderaient également les propositions liées à la sécurité des infrastructures critiques et des installations énergétiques.

Selon le ministre ukrainien de la Défense, les discussions ont été “fructueuses”. Des points importants comme l’énergie ont été abordés, a-t-il fait savoir sur X.

Ce lundi, le ton est plus mesuré du côté russe. Moscou a prévenu que les négociations n’étaient qu’à leur début et que des “négociations difficiles” étaient à venir.

Les États-Unis qui chapeautent ces négociations en cours en Arabie Saoudite se montrent optimistes. ​​Steve Witkoff, l'envoyé spécial du président américain a déclaré dimanche que, selon lui, Vladimir Poutine veut mettre un terme à cette guerre de trois années. “J’ai le sentiment qu’il veut la paix !” a-t-il affirmé sur la chaîne Fox News



Il faut souligner que les délégations russe et ukrainienne sont présentes au Ritz Carlton de Riyad mais qu’aucune rencontre bilatérale n’est prévue.

La Mer noire au centre des discussions ce lundi

Witkoff poursuit en affirmant qu’il s’attend à de vrais progrès ce lundi dans la capitale saoudienne, surtout en ce qui concerne la mer Noire avec un possible cessez-le-feu maritime. “À partir de là, on pourra étendre cela à un cessez-le-feu général”.

Il semble que les discussions vont se concentrer sur la mer noire aujourd’hui. La partie russe souhaiterait relancer l’accord d’exportation des céréales ukrainiennes de 2022 qui avait été organisé par les Nations unies et la Turquie dans lequel Moscou s’engageait à ne pas attaquer les bateaux ukrainiens exportant du blé.

En retour, la Russie pourrait exporter également des produits agricoles et des engrais.





L’Arabie saoudite a accueilli plusieurs réunions pour discuter des moyens de mettre fin à la guerre entre la Russie et l’Ukraine, notamment celle en date du 18 février dernier entre le secrétaire d’État américain Marco Rubio et son homologue russe Sergueï Lavrov, ainsi qu’une rencontre entre Rubio et son homologue ukrainien Andriy Sybiha.

Le 24 février 2022, la Russie a lancé une opération militaire en Ukraine, ce qui a provoqué de multiples réactions à l’échelle internationale, notamment de l'Union européenne et des États-Unis, ainsi que l'imposition de sanctions à l'endroit de Moscou.

La Russie pose comme préalable, pour mettre un terme à son opération militaire, le renoncement de l'Ukraine à ses plans d'adhésion à des entités et alliances militaires, dont l'OTAN, et l’adoption d’un statut de "neutralité totale", ce que Kiev considère comme une "ingérence dans sa souveraineté".