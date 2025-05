Cette visite marque un nouveau pas dans le rapprochement entre la France et le Maroc. C’est également la concrétisation d’une promesse faite par le président français lors de sa visite d'État au Maroc en octobre dernier : investir dans cette région du Sahara.

"C'est la première fois qu'un ministre français vient dans les provinces du Sud", a déclaré à l'AFP Rachida Dati, en utilisant la terminologie employée par le Maroc pour désigner ce territoire, peu après son arrivée à Laayoune, pour lancer un centre culturel français.

"Nous souhaitons que cette Alliance française devienne un lieu phare dans notre coopération France et Maroc", a ajouté la ministre, en évoquant l’"aspect symbolique" de cette initiative et son "attachement" personnel au Maroc, pays d’origine de son père. Cette Alliance française sera une ouverture sur la France et sur le monde, a souligné la ministre.

lire aussi: Sahara occidental: la France reconnaît la “souveraineté” du Maroc

Rachida Dati a également visité le musée Antoine de Saint Exupéry, du nom de l’aviateur français qui, à l’époque, travaillait pour l’Aéropostale. Cap-Juby au nord de l'actuel Tarfaya était une étape importante pour la compagnie et où Saint-Exupéry a été nommé chef d'escale.

En compagnie de son homologue marocain, Mehdi Bensaïd, Mme Dati s'est aussi rendue à Dakhla, située à 500 km au sud de Laayoune, pour donner le coup d'envoi à une annexe de l'Institut supérieur des métiers du cinéma (ISMAC).

Selon un communiqué du ministère marocain de la Culture, la visite des deux responsables "revêt une dimension politique après la reconnaissance par la France de la pleine souveraineté du Maroc sur ses provinces du sud"

La France a choisi de se rapprocher du Maroc

La visite de la ministre française se poursuivra demain mardi. À Rabat, elle procédera à la signature de plusieurs conventions bilatérales visant à promouvoir la coopération dans les domaines du cinéma, du gaming, des archives et du patrimoine.

Fin juillet, le président français Emmanuel Macron a apporté un soutien appuyé au plan d'autonomie du territoire "sous souveraineté marocaine" proposé par Rabat, rompant avec la position traditionnelle de la France, historiquement favorable au processus de négociation de l'ONU, et provoquant une grave crise diplomatique avec Alger.

Lors de sa visite fin octobre au Maroc, M. Macron a promis l'engagement "diplomatique" de la France pour défendre la solution marocaine concernant le Sahara occidental à l'ONU et au sein de l'Union européenne.