Le président français Emmanuel Macron a critiqué la politique scientifique des États-Unis de Donald Trump à l’ouverture d’une conférence destinée à attirer les chercheurs américains “menacés”.

Dans le cadre de l’initiative “Choose Europe for Science”, il a dénoncé ce lundi tout “diktat qui consisterait à dire qu'un gouvernement” puisse interdire “de chercher ceci ou cela”.

“Personne ne pouvait penser que cette très grande démocratie du monde allait faire une telle erreur”, a-t-il regretté.

Dans la foulée, Macron a annoncé un investissement de 100 millions d'euros "supplémentaires" pour attirer en France les chercheurs étrangers, notamment américains, "qui sont menacés" au moment où les États-Unis de Donald Trump diminuent les financements et les visas pour la science.

Trump menace la science

"Face aux menaces", "l'Europe, oui, doit devenir un refuge", a ajouté le président français en lançant "un appel de la Sorbonne qui s'adresse à tous les esprits libres qui veulent œuvrer pour la science et défendre notre modèle".

Selon lui, "sans science libre, nous perdons (...) ce qui fait le cœur même des démocraties libérales occidentales".

Il entend "permettre aux chercheuses, aux chercheurs du monde entier qui croient dans cette science libre, ouverte pour toutes et pour tous, de rejoindre l'Europe et de pouvoir en effet y travailler, y faire de la recherche et enseigner, eux et leur famille en toute liberté".

Pour Emmanuel Macron, "ce qui est remis en cause aujourd'hui, principalement compte tenu du rôle pivot des États-Unis pour la science mondiale, ce sont les grandes plateformes de recherche structurantes à l'échelle planétaire, les bases de données essentielles en épidémiologie, en climatologie, qui risquent d'être arrêtées, rendues inaccessibles, voire dans certains cas irrémédiablement perdues pour la science".

500 millions d’euros de l’UE pour la science

Dans le même sillage, l'Union européenne va proposer une “nouvelle enveloppe de 500 millions d'euros” pour la période 2025-2027 “afin de faire de l'Europe un pôle d'attraction pour les chercheurs”, a annoncé lundi la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.

“À moyen et long termes: avec nos États membres, nous voulons atteindre l’objectif de 3% du PIB pour l’investissement dans la recherche et le développement d’ici à 2030”, a-t-elle ajouté.

Afin de faciliter la venue des chercheurs, “nous voulons aider les institutions publiques et privées à mieux se rapprocher des travailleurs et des chercheurs hautement qualifiés” et “accélérer et simplifier l’entrée des chercheurs de haut niveau” dans l’Union européenne, a-t-elle assuré. “Faire venir les meilleurs chercheurs du monde entier, c’est faire ressortir le meilleur de l’Europe”, a-t-elle fait valoir.

L’initiative “Choose Europe for Science” apparaît comme une alternative européenne à l’ostracisme de Trump vis-à-vis des chercheurs américains. Les tensions entre l'administration Trump et les universités d'élite s'intensifient autour de questions telles que les admissions, les pratiques de recrutement, la supervision des programmes et les réponses aux manifestations pro-palestiniennes sur les campus.

