Les États-Unis lancent 29 frappes aériennes au Yémen: l’ONU alerte sur les risques pour les civils

Vingt-neuf frappes aériennes américaines ont frappé le Yémen ce week-end, faisant des dizaines de morts et suscitant l’inquiétude de l’ONU quant aux conséquences pour les civils et à un possible désastre environnemental.