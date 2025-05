France: Darmanin vire de plus en plus à droite

France: Darmanin vire de plus en plus à droite

Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, soutient la proposition d’un sénateur centriste visant à interdire un mariage entre un.e citoyen.ne français.e et un.e sans-papier. Le ministre incarne une droite de plus en plus dure.

