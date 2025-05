"Nous avons pris une décision historique pour le développement des implantations : 22 nouvelles localités en Judée-Samarie", a déclaré Bazalel Smotrich, ministre d'extrême droite, en utilisant le nom par lequel les Israéliens désignent la Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967.

Cette décision comprend le rétablissement des colonies illégales de Homesh et Sa-Nur, démantelées dans le cadre du plan de désengagement unilatéral israélien de 2005, portant sur la bande de Gaza et certaines zones de Cisjordanie. Ce retour, porté, notamment, par des messianistes, en vue de la création de nouvelles colonies, s’inscrit dans une stratégie visant à empêcher la création d’un État de Palestine - perçue par certains comme une menace existentielle pour Israël.

Cisjordanie, la guerre à bas bruit à Jénine Depuis mardi, l’armée israélienne mène des attaques sur la ville de Jénine au nord de la Cisjordanie. Des centaines de personnes fuient le camp de réfugiés. 🔗

“Une escalade dangereuse”

De son côté, le porte-parole de l’Autorité palestinienne, Nabil Abu Rudeineh, a fermement condamné cette décision, indiquant qu’elle représente une “escalade dangereuse”. Il a accusé Israël de créer l’instabilité dans la région tout en rappelant que cette décision viole la résolution 2334 du Conseil de sécurité des Nations unies, toute colonie étant illégale au regard du droit international.

L’ONG israélienne opposée à la colonisation La Paix maintenant a également réagi, regrettant que ces 22 nouvelles colonies vont accentuer l’occupation : “Le gouvernement israélien ne prétend plus le contraire, l’annexion des territoires occupés et l’expansion des colonies est son but principal“.

Cette annonce pourrait aussi être une provocation à quelques jours de la Conférence internationale organisée par l'Arabie saoudite et la France à New York où plusieurs pays européens dont la France projettent de reconnaître l'État de Palestine.

Le 19 juillet 2024, la Cour internationale de Justice (CIJ) a déclaré illégale la présence continue d'Israël dans les territoires palestiniens occupés.

La Cour a souligné le droit des Palestiniens à l'autodétermination et la nécessité d'évacuer toutes les colonies israéliennes établies sur les territoires occupés.

Depuis le début de l'offensive israélienne sur la bande de Gaza le 7 octobre 2023, au moins 970 Palestiniens ont été tués et plus de 7 000, blessés lors d'attaques menées par l'armée israélienne et des colons illégaux en Cisjordanie occupée, selon le ministère palestinien de la Santé.