La France soutient le réexamen de l'accord d'association entre l'UE et Israël, a déclaré mardi le ministre français des Affaires étrangères sur France Inter.

“J'appelle la Commission européenne à procéder à cet examen, à traiter cette demande et à déterminer si Israël respecte ou non cet article et ses obligations en matière de droits de l'homme”, a déclaré Jean-Noël Barrot, faisant référence à la proposition des Pays-Bas de réviser l'accord d'association entre l'UE et Israël.

Barrot a souligné que la proposition vise notamment à réviser l'article 2 de l'accord, qui stipule que les deux parties doivent respecter les droits de l'homme.

“C'est insupportable, car la violence aveugle et le blocus de l'aide humanitaire imposé par le gouvernement israélien ont transformé Gaza en un lieu de mort, voire un cimetière”, a-t-il également déclaré, interrogé sur les récentes frappes israéliennes sur Gaza.

Dignité humaine

Barrot a appelé à mettre fin à la “violation profonde de la dignité humaine” et à la “violation absolue de toutes les règles du droit international”.

“Ceux qui sèment la violence récoltent la violence”, a-t-il ajouté.

La question pourrait être débattu aujourd’hui lors du Conseil des Affaires étrangères de l’UE, au cours duquel les États membres doivent évaluer le respect par Israël de l’article 2 de l’accord, relatif aux droits humains.

Le Conseil des affaires étrangères est chargé de l'action extérieure de l'UE, qui englobe la politique étrangère, la défense et la sécurité, le commerce, la coopération au développement et l'aide humanitaire.

