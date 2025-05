Affirmant qu'il n'y a pas de crise humanitaire à Gaza, Israël dit que le blocus, mis en place le 2 mars, vise à contraindre le Hamas à libérer les otages qui y sont toujours retenus depuis l'attaque du 7 octobre 2023.

Depuis des semaines, des responsables de l'ONU et d'ONG multiplient les avertissements sur la pénurie de nourriture, de médicaments et de carburant dans le territoire palestinien, où l'aide est vitale pour les 2,4 millions d'habitants après plus de 19 mois de guerre.

La Défense civile palestinienne a fait état, vendredi, de 15 morts dans de nouvelles frappes israéliennes en divers endroits de la bande de Gaza.

A Jérusalem, l'ambassadeur des Etats-Unis en Israël a levé un coin du voile sur une nouvelle "fondation" que son pays dit vouloir mettre prochainement en place pour venir en aide aux Palestiniens dans la bande de Gaza.

"Les Israéliens vont être impliqués dans la fourniture de la sécurité militaire nécessaire, car c'est une zone de guerre, mais ils ne participeront ni à la distribution de la nourriture, ni même à son acheminement dans Gaza", a affirmé Mike Huckabee lors d'un point de presse.

La sécurité aux points de distribution sera assurée "par des prestataires privés", tandis que l'armée israélienne se chargera de la sécurité "à distance" pour les protéger des combats en cours, a-t-il indiqué.

Israël n'a pas commenté ces annonces.

"Plus rien à manger"



Dans la bande de Gaza, les cuisines solidaires qui distribuent des repas chauds sont prises d'assaut.

Des images prises devant l'une d'entre elles à Khan Younès, dans le sud, montrent une foule, dont beaucoup d'enfants en pleurs, massée et agitant des casseroles en l'air devant un point de distribution de riz.

"Aujourd'hui est le dernier jour où l'association peut fonctionner, nous sommes contraints de la fermer", explique Hani Abu al-Qasim, responsable du point de distribution. "D'ici deux ou trois jours, ils ne trouveront plus rien à manger".

A rebours de la position israélienne, M. Huckabee a affirmé qu'il y avait "évidemment une crise humanitaire", en imputant la responsabilité au Hamas, accusé de voler l'aide.

"C'est précisément pour cela que nous avons besoin d'un programme d'aide humanitaire", a-t-il souligné

"Divergence" Trump-Netanyahu?

Un membre du bureau politique du Hamas, Bassem Naïm, a noté que le plan américain, sans participation israélienne, reflétait "une divergence" entre le président américain, Donald Trump, et le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu.

"Cependant, ce désaccord reste purement tactique et il ne faut pas trop s'y fier, car l'administration Trump cherche à redorer son image dans la région avant sa visite prévue" au Moyen-Orient du 13 au 16 mai, a-t-il expliqué.

"Le plan américain proposé n'est pas éloigné de la vision israélienne consistant à militariser l'aide humanitaire", a-t-il ajouté.



L'initiative américaine a été froidement accueillie par des organisations de défense des droits telles qu'Amnesty International, inquiètes du recours à des personnels militaires privés, qui pourrait, selon elles, contrevenir au droit international.

L'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens (Unrwa), critiquée par Israël et les Etats-Unis, juge, elle, être irremplaçable pour distribuer l'aide à Gaza.

"Il est très, très difficile d'imaginer toute opération humanitaire sans l'Unrwa", a déclaré sa porte-parole, Juliette Touma, lors d'un point de presse depuis Amman.

Les guerre israélienne a tué au moins 52.787 Palestiniens à Gaza, en majorité des civils, selon des données du ministère de la Santé de Gaza, jugées fiables par l'ONU.