En félicitant Costa pour sa nomination à la présidence du Conseil européen lors d'un entretien téléphonique jeudi, Erdogan a souligné que la relance des relations entre Ankara et Bruxelles était dans l'intérêt mutuel des deux parties, a indiqué un communiqué publié sur X par la Direction de la communication de la présidence turque.

Lire aussi : Fidan appelle à un retour aux relations "pré-Sarkozy" avec l'UE

Lors de cet entretien qui a également abordé des questions régionales et internationales, le président turc a insisté qu'il serait bénéfique et dans l'intérêt de toutes les parties de planifier des mesures en faveur de la sécurité européenne avec la participation de la Turquie.

Le président turc a souligné qu'une paix juste et durable entre la Russie et l'Ukraine est possible, notant qu’Ankara œuvre depuis le début du conflit avec Moscou et Kiev pour instaurer la paix.

Il a également exprimé la satisfaction de la Turquie quant à la décision de l'UE de suspendre certaines sanctions contre la Syrie afin d'aider ce pays ravagé par la guerre à se reconstruire.

Lire aussi : Fidan: l'Europe redécouvre les mérites de la Turquie sur fond des crises mondiales

Lors de l'appel, Costa a également souhaité un joyeux anniversaire à Erdogan.

Plus tôt, l'UE avait annoncé la suspension des sanctions visant les secteurs bancaire, de l'énergie et du transport en Syrie afin d'aider à la reconstruction du pays après la chute du régime de Bachar Al-Assad.