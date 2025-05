Lors de la récente audition du Sénat américain sur les crimes de haine aux États-Unis, des sénateurs républicains ont demandé à plusieurs reprises à Maya Berry, directrice exécutive de l'Institut arabo-américain, si elle soutenait le Hamas et le Hezbollah, et l'ont accusée d'antisémitisme.

Leurs préjugés antimusulmans et anti-arabes étaient si clairement affichés qu'ils offraient un spectacle pénible à regarder. Depuis les plus hautes sphères, de nombreux gouvernements occidentaux jusqu'aux médias et à la vie quotidienne, l'islamophobie a retrouvé des niveaux jamais atteints depuis les années qui ont suivi les attentats du 11 septembre 2001.

La recrudescence des agressions verbales et physiques est étroitement liée à la violence perpétrée contre les musulmans dans le cadre des guerres d'agression incessantes contre les terres et les nations musulmanes dans le monde entier.

En raison de la brutalité de l’armée de la colonisation israélienne à Gaza et de ses échos dans le monde entier, l'islamophobie est aujourd'hui omniprésente et n'a cessé d'augmenter.

L'assassinat de deux jeunes Américains musulmans constitue une autre manifestation de la corrélation entre la violence israélienne en Palestine et dans d'autres pays.

En octobre 2023, une semaine seulement après l'attaque du Hamas et quelques jours après le début de la campagne de représailles d'Israël, un enfant américano-palestinien de six ans, Wadee al Fayoumi, a été brutalement assassiné dans l'Illinois.

Près d'un an plus tard, une Américano-turque de 26 ans, Aysenur Eygi, a été tuée par l'armée israélienne en Cisjordanie occupée alors qu'elle participait à une manifestation pacifique contre la violence des colons en Cisjordanie.

Entre ces deux tragédies insensées, le génocide de Gaza s'est poursuivi au vu et au su du monde entier. Les massacres quotidiens à Gaza, et maintenant au Liban, sont devenus si courants que beaucoup sont désensibilisés à ces brutalités.

Des écoles attaquées

Le 15 mars 2024, Journée internationale de lutte contre l'islamophobie, le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme a déploré : "Dans le monde entier, nous avons été témoins d'attaques contre des mosquées, des centres culturels, des écoles et même des biens privés appartenant à des musulmans".

Les écoles et les universités, souvent considérées comme des zones d'intégration et de diversité, sont de plus en plus souvent des havres de paix pour la rhétorique et la violence antimusulmanes. Un rapport récent du Conseil des relations américano-islamiques (CAIR) sur les écoles de la ville de New York a révélé que près de 60 % des élèves musulmans ont été victimes de brimades à l'école de la part d'un autre élève parce qu'ils étaient musulmans.

Plus inquiétant encore, 29 % des élèves ont déclaré que leurs enseignants et administrateurs avaient fait des commentaires agressifs à l'encontre de l'islam et des musulmans. C'est pourquoi près de la moitié des élèves musulmans n'ont jamais demandé d'aide et n'ont jamais cru que signaler ces incidents ferait une quelconque différence.

À la suite des manifestations organisées sur les campus américains pour protester contre le génocide à Gaza, de nombreuses universités ont eu recours à des tactiques antiterroristes et à la violence. En conséquence, certaines ont interdit les manifestations sur les campus.

D'autres, en revanche, ont eu recours à des équipements militaires lourds et à des approches pour disperser les étudiants. La liberté d'expression et la liberté académique sont attaquées et présentées comme relevant de l'antisémitisme. L'islamophobie profondément ancrée dans les établissements d'enseignement pourrait avoir un impact durable sur les générations de musulmans qui grandissent aux États-Unis.

Permettre la haine

En Europe, l'Allemagne offre un excellent exemple de rhétorique et d'actions islamophobes de la part d'un gouvernement. Ce pays, comme d'autres gouvernements européens, utilise la guerre de Gaza pour résoudre son problème d'immigration.

Dans une démarche typiquement islamophobe, les autorités allemandes ont qualifié les musulmans de cinquième colonne, déterminée à utiliser les lois et l'hospitalité allemandes pour instaurer un changement furtif dans le pays. Les musulmans sont aujourd'hui dépeints de la même manière que les juifs l'ont été dans le passé.

Farid Hafez, chercheur sur l'islamophobie à l'université de Georgetown, a conclu que désormais en Allemagne "ce que l'on ne peut plus faire au juif, on peut facilement le faire au musulman".

La violence d'Israël à l'encontre des Palestiniens enhardit également les pays non occidentaux et leurs dirigeants. C'est peut-être en Inde que ce phénomène est le plus évident. Les convictions et les incitations antimusulmanes du Premier ministre Narendra Modi sont bien documentées, mais le génocide à Gaza a renforcé les nationalistes indiens qui encouragent Israël.

L'ambassadeur d'Israël en Inde s'est vanté en octobre dernier d'avoir reçu un tel soutien pour les actions d'Israël à Gaza que de nombreux Indiens lui ont dit qu'ils étaient prêts à se porter volontaires pour combattre pour Israël. Une éminente écrivaine et militante indienne, Arundhati Roy, a appelé son pays à cesser de vendre des armes à Israël, sous peine d'être à jamais associé à un génocide.

La violence antimusulmane et l'islamophobie en Inde ont des échos transnationaux en Palestine. Elles justifient à leur tour les attaques contre les musulmans en Inde.

Un dilemme électoral

Aux États-Unis, les musulmans sont pris entre le marteau et l'enclume dans ce cycle électoral. D'un côté, il y a les démocrates, dont l'administration n'a pas arrêté Israël, mais l'a au contraire activement soutenu dans sa violence génocidaire.

Les démocrates disent tout ce qu’il est approprié de dire, mais leurs actions sont souvent anti-palestiniennes, anti-arabes et anti-musulmanes.

De l'autre côté, des républicains ne cachent pas leur islamophobie ou leur animosité anti-arabe. L'ancien président Donald Trump a déclaré que, s'il était élu, il tenterait de rétablir une version de l'"interdiction des musulmans". Son programme électoral appelle à l'expulsion des "radicaux pro-Hamas". Cette déclaration est tellement ouverte qu'elle pourrait inclure presque tous les musulmans ainsi que de nombreux non-musulmans américains qui se sont rangés du côté du mouvement pour la justice en Palestine.

La montée en puissance du mouvement des non-engagés, les démocrates qui s'opposent à la politique de M. Biden sur la Palestine et Israël, illustre la confusion qui règne au sein de ce segment de la population. Récemment, ils ont annoncé qu'ils ne soutiendraient pas Kamala Harris pour la présidence, mais ils ont également demandé à leurs partisans de voter contre Trump et de ne pas soutenir un troisième parti.

En réaction, certains musulmans ont indiqué qu'ils voteraient pour Jill Stein et son parti vert, d’autant plus que son colistier est le Dr Butch Ware, un universitaire et militant musulman. Or, si un nombre suffisant de musulmans votent pour le parti vert, cela pourrait donner la victoire à Trump, ce qui entraînerait une recrudescence de l'islamophobie.

La situation n'est cependant pas si sombre. À la suite de l'agression israélienne contre Gaza, de nombreux jeunes Américains ont rejoint le mouvement en faveur de la justice pour la Palestine, en s'opposant à l'occupation et en revendiquant les droits des Palestiniens. De manière inattendue, beaucoup ont exprimé une curiosité renouvelée pour l'islam, et certains ont même annoncé leur conversion sur les médias sociaux. Ainsi, paradoxalement, la montée de l'islamophobie a entraîné un regain d'intérêt pour l'islam, à l'instar de ce qui s'est passé après le 11 septembre.

L'essor des médias sociaux, en particulier TikTok, a contribué à briser l'emprise des médias traditionnels sur la couverture du conflit israélo-palestinien et le contenu islamophobe qu'ils diffusent souvent.