La population de Gaza paie toujours un prix élevé des frappes aériennes qui continuent à tuer tandis que les opérations terrestres progressent.

Plus de 50 Palestiniens ont été tués lundi depuis l’aube dont 25 personnes lorsqu’une bombe a touché des tentes dans l’école Fahmi al-Jarjawi qui abritait des personnes déplacées dans le quartier al Darj de Gaza-city.

Les lieux de refuge sont débordés de gens qui cherchent désespérément un lieu sûr mais “aucun endroit n’est sûr, aucun lieu n’est épargné”, a déploré lundi l’agence d’aide aux réfugiés palestiniens, l’UNRWA.





Israël contrôle 77% de Gaza

“De nombreuses familles, parfois même des femmes enceintes et des enfants se regroupent dans des bâtiments endommagés, ou abandonnés, ils dorment à l’air libre”, a expliqué l’agence.

L’offensive militaire israélienne se poursuit. L'armée israélienne contrôle désormais 77 % de la superficie totale de la bande de Gaza, selon le Bureau des médias du gouvernement de l'enclave.

“Ce contrôle, souligne le bureau des médias de l’enclave est assuré entre autres par des incursions terrestres directes et le déploiement de forces d'occupation dans des zones résidentielles et civiles, par un contrôle intensif des tirs empêchant les citoyens palestiniens d'accéder à leurs maisons, leurs zones, leurs terres et leurs biens, ou par des politiques injustes d'expulsion forcée,” a communiqué le Bureau.

Si la prise de contrôle de Gaza par les Israéliens progresse, une organisation humanitaire privée controversée, soutenue par les États-Unis et Israël et chargée de distribuer l'aide humanitaire à Gaza, commencera à acheminer l'aide à l'enclave assiégée lundi, a-t-elle annoncé. Le directeur de la Fondation humanitaire pour Gaza a indiqué sa démission.

Le directeur de la Fondation humanitaire de Gaza démissionne



Cette annonce fait suite à la démission de Jake Wood, directeur de la Fondation humanitaire pour Gaza. Il est un ancien militaire américain a été embauché il y a deux mois. Dans un communiqué publié dimanche, il explique que cette fondation ne suit pas les principes humanitaires de neutralité, impartialité, et indépendance.

La fondation a indiqué regretter cette démission et s’est engagée à débuter ses opérations ce lundi.

L’aide sera distribuée à partir de quatre centres de stockage, trois à Rafah et un dans la ville de Gaza. Dans un premier temps, la structure ne pourra fournir de l’aide qu’à un peu plus d’un million de personnes pour une population dépassant les deux millions.

La population du nord de Gaza compte un million d’habitants environ, celle qui tout au long de ces 19 mois a eu un accès restreint à l’aide ne va pas bénéficier de ce nouveau dispositif.



La radio de l’armée israélienne avance l’explication suivante. “Contrairement à ce qui était prévu au départ, il n’y aura pas de vérification des personnes se présentant pour recevoir de l’aide, cela veut dire que des membres du Hamas pourraient accéder à l’aide humanitaire.”

Cette fondation, créée en février, est critiquée par l'ensemble du monde humanitaire qui craint de voir une distribution de l’aide sur des critères politiques. Les Nations unies ont déclaré que la méthode de distribution choisie va entraîner de nouveaux déplacements de population et de nouvelles violences.