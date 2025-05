Les négociations sur la phase 2 de l’accord de cessez-le-feu patinent à Doha. Israël ne semble pas vouloir pas l’entrée de cette phase 2 qui prévoit le retrait total de ses troupes de l’enclave palestinienne et exige une extension de la phase 1. Comme moyen de pression, il y a bien sûr l’arme du blocus, arme régulièrement utilisée contre la population gazaouie par Israël en trente années de blocus.



Mais cette fois, le blocus intervient alors que la population n’a plus rien après 15 mois de guerre totale qui a laissé un million de gazaouis sans maison. On ne parle même pas d’activité économique.

Les stocks "s’épuisent très rapidement" dans la bande de Gaza où Israël bloque l’entrée de l’aide humanitaire depuis le 2 mars, a alerté mercredi le chef du Bureau des Affaires humanitaires de l’ONU (Ocha). Il y a une semaine, Israël a coupé la livraison d’électricité qui permet le fonctionnement de la principale usine de dessalement de l’eau.

L’Unrwa, l’agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, a dénoncé l'utilisation de l’aide comme arme, alors qu’Israël veut forcer le Hamas à accepter ses nouvelles conditions pour libérer le reste des otages.

Ce lundi matin, Antoine Beigbeder, directeur régional de l’Unicef, lance un appel dans une vidéo postée sur X pour le million d’enfants à Gaza qui n’ont pas accès à l’eau potable et à des moyens sanitaires.

L’usine de dessalement de l’eau de Khan Younès fonctionne à 13% de ses capacités depuis qu' Israël a coupé sa ligne électrique avec Gaza. Seulement 200 000 personnes ont désormais accès à de l’eau potable contre 660 000 auparavant. Il appelle donc au rétablissement de la fourniture d'électricité et à l’ouverture des points de passage pour l’aide humanitaire.

Israël fait pression sur le Hamas

Israël veut obtenir une prolongation de la trêve de 50 jours alors que le Hamas s’en tient au respect du calendrier inclus dans l’accord de cessez-le-feu. La phase 2 aurait dû déjà commencer mais les négociations sont bloquées puisque Netanyahu veut imposer sa nouvelle exigence. La menace de la reprise des combats est également agitée par Israël.



Dans des propos rapportés par les médias israéliens, le nouveau chef d'état-major de l’armée, le général Eyal Zamir, un proche du Premier ministre qui a pris ses fonctions le 6 mars, milite pour un contrôle militaire de la bande de Gaza.

Il préconise également que ce soit l’armée israélienne qui contrôle la distribution de nourriture, d’aide humanitaire, et non plus une entreprise américaine comme prévu au départ lors des négociations du cessez-le-feu.

