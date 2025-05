L'université a expliqué dans un communiqué qu'elle avait reçu "298 candidatures dont 242 éligibles, en cours d'analyse" et parmi ces dossiers, la majorité émanent de citoyens américains (135) ou binationaux (45).

"Nous sommes convaincus à Aix Marseille Université que la mobilisation face aux enjeux pour la recherche scientifique se doit d'être collective en France et en Europe", a écrit dans ce communiqué Eric Berton, président d'Aix-Marseille Université, se félicitant que la demande de création du statut de réfugié scientifique "fasse l'objet d'une proposition de loi".

Une proposition de loi française ambitionnant de créer un statut spécifique de "réfugié scientifique" pour permettre d'attirer en France des chercheurs américains menacés par l'administration Trump a en effet été déposée lundi par l'ancien président français François Hollande, redevenu député.

Aix-Marseille Université, qui est l'une des plus importantes de France en nombre d'étudiants (80.000 dont 12.000 internationaux), avait lancé début mars le programme "Safe place for science" (un endroit sûr pour la science) avec pour projet d'allouer une enveloppe de 600 à 800.000 euros par chercheur sur trois ans.

Les candidatures reçues ont été envoyées par une "majorité de profils expérimentés et des universités/écoles d'origine diverses: Johns Hopkins, NASA, University of Pennsylvania, Columbia, Yale, Stanford....", a écrit AMU dans son communiqué, précisant que les dossiers ont été envoyés par "50% de femmes et 50% d'hommes".

Les dossiers émanaient notamment de chercheurs en sciences humaines, pour 77 d'entre eux, ou encore en sciences de la vie pour 69 d'entre eux.

Un comité de sélection doit se tenir le 23 avril, puis des auditions en distanciel auront lieu, avant les premières arrivées de chercheurs début juin.

L'université "accueillera au final une vingtaine de scientifiques américains", précise le communiqué.



Depuis sa réinvestiture, Donald Trump a multiplié les annonces chocs visant la communauté scientifique (coupes budgétaires brutales, censure de certains sujets dans les recherches subventionnées...).

Le gouvernement américain cible les grandes universités du pays, théâtres depuis plus d'un an de mouvements étudiants contre la guerre génocidaire d'Israël à Gaza.

En mars dernier, il a décidé de priver l'université Harvard d'environ 9 milliards de dollars de subventions fédérales à l'issue d'un "examen complet", l'accusant de laisser prospérer l'"antisémitisme" sur son campus.

Le gouvernement américain a déjà coupé pour les mêmes motifs 400 millions de dollars de subventions fédérales à une autre prestigieuse université, celle de Columbia à New York, qui avait engagé des réformes drastiques demandées par l'administration pour tenter de récupérer ces fonds.