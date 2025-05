La Turquie a appelé dimanche à Madrid à la fin immédiate des opérations militaires israéliennes à Gaza et a souligné l'urgence d'un accès humanitaire.





Lors d'une réunion de haut niveau du Groupe de Madrid, le vice-ministre turc des Affaires étrangères, Nuh Yilmaz, a souligné "la nécessité de la cessation de l'agression israélienne à Gaza et de l'acheminement sans entrave de l'aide humanitaire d'urgence", indique un communiqué du ministère turc des Affaires étrangères.





Yilmaz a également souligné "l'importance d'une coopération internationale accrue pour mettre en œuvre la solution à deux États".





Le ministère a ajouté que la session élargie du Groupe de Madrid – une initiative diplomatique axée sur le conflit israélo-palestinien – était accueillie par l'Espagne à Madrid et incluait des représentants du Groupe de contact OCI-Ligue arabe pour Gaza, ainsi que de l'Irlande, de l'Espagne, de la Norvège et de la Slovénie. Ces quatre derniers pays ont officiellement reconnu l'État de Palestine en 2024.





Cette réunion intervient dans un contexte de pression internationale continue sur Israël pour qu'il mette fin à sa campagne militaire de plusieurs mois à Gaza et de regain de soutien à l'État palestinien dans certaines régions d'Europe.





L'armée israélienne, qui continue de rejeter les appels internationaux à un cessez-le-feu, mène une offensive brutale contre Gaza depuis octobre 2023, et a tué plus de 53 900 Palestiniens, pour la plupart des femmes et des enfants.





En novembre dernier, la Cour pénale internationale a émis des mandats d'arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et son ancien ministre de la Défense Yoav Gallant pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité à Gaza.





Israël est également poursuivi pour génocide devant la Cour internationale de justice pour sa guerre contre l'enclave.