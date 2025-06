Une réunion trilatérale entre les délégations turque, russe et ukrainienne a débuté lundi au palais Ciragan à Istanbul.

Les négociations qui seront présidées par le ministre turc des Affaires étrangères Hakan Fidan devraient rassembler de hauts responsables des trois pays. Lors de l'ouverture des négociations de paix russo-ukrainiennes à Istanbul, Fidan a indiqué être "ravi de la tenue du deuxième cycle de négociations russo-ukrainiennes à Istanbul"..



"Nous souhaitons discuter des exigences des deux parties au sujet du cessez-le-feu" a-t-il ajouté espérant que ces négociations "apporteront des résultats positifs aux peuples ukrainien et russe".

Le directeur du Service national du renseignement turc (MIT), Ibrahim Kalin, devrait également être présent.

La délégation russe présente à la réunion comprend le conseiller du président Vladimir Poutine, Vladimir Medinsky, le vice-ministre des Affaires étrangères Mikhaïl Galouzine, le vice-ministre de la Défense Alexandre Fomine et le chef de l'état-major général, Direction générale, Igor Kostioukov.

La délégation ukrainienne comprend le ministre de la Défense, Roustem Oumerov, le vice-ministre des Affaires étrangères, Sergiy Kyslytsya, le directeur adjoint du Service de sécurité, Oleksandr Poklad, et le directeur adjoint du Service de renseignement extérieur, Oleh Louhovskyi.

Alors que, comme l’a déclaré Medinsky, "la délégation russe a déjà reçu une version du mémorandum concernant une résolution pacifique de la part de l'Ukraine",le président ukrainien, Zelensky, a quant à lui fait savoir que les Russes n'avaient pas encore communiqué leur "mémorandum".



La Turquie a réuni la Russie et l'Ukraine à la même table à Antalya et à Istanbul la même année, et en mai 2025, elle a réussi à réunir à nouveau les délégations russe et ukrainienne à la même table à Istanbul, après trois ans de négociations.



Lors des négociations entre la Russie et l'Ukraine qui ont eu lieu le 16 mai au siège de la présidence à Dolmabahçe, à Istanbul, les deux parties ont convenu d'échanger 1 000 prisonniers de guerre chacune, de présenter des points de vue détaillés sur un éventuel cessez-le-feu, puis de poursuivre les négociations.

Les deux pays avaient annoncé que l'échange de prisonniers convenu à Istanbul avait été finalisé le 25 mai.