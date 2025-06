Un haut responsable de Daesh recherché par la Turquie a été capturé à la frontière pakistano-afghane lors d'une opération conjointe des services de renseignement, ont indiqué, ce dimanche, des sources sécuritaires turques.

Ozgur Altun, également connu sous le nom de code “Abou Yasir Al Turki”, a été identifié comme le plus haut responsable turc de Daesh et a joué un rôle clé dans les réseaux médiatiques et logistiques du groupe. Il a également été accusé d'avoir orchestré des complots visant des salles de concert et d'autres sites civils en Turquie et en Europe.

Un échange de renseignements

L'Organisation nationale du renseignement turc (MIT) a suivi les activités d'Altun et a découvert qu'il coordonnait les mouvements de combattants de Daesh depuis l'Europe et l'Asie centrale vers la région afghano-pakistanaise.

Suite à un échange de renseignements, les services de renseignement pakistanais (ISI) ont été informés de la présence d'Altun en Afghanistan et de son intention de se rendre au Pakistan.

Une opération de précision menée conjointement par le MIT et l'ISI a permis l'arrestation d'Altun à la frontière. Il a ensuite été expulsé vers la Turquie pour une enquête plus approfondie.

