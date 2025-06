Le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, et le secrétaire d'État américain, Marco Rubio, se sont entretenus par téléphone pour discuter des efforts diplomatiques en cours visant à mettre fin à la guerre en Ukraine, ainsi que des récents développements en Syrie et à Gaza, selon des sources diplomatiques.

La Russie et l'Ukraine ont convenu d'un nouvel échange de prisonniers, ciblant les plus vulnérables – les jeunes et les prisonniers grièvement blessés – et se sont engagées à restituer les dépouilles de 6 000 soldats tombés au combat de chaque côté.

Au-delà du dossier ukrainien, Fidan et Rubio ont échangé leurs points de vue sur l'aggravation de la crise humanitaire à Gaza et l'instabilité persistante en Syrie.

Bien qu’aucun détail supplémentaire n'ait été fourni, des sources turques ont qualifié le dialogue de "constructif " et "continu ".

Le sommet de lundi marquait la deuxième tentative de médiation à Istanbul, après les premières discussions du 16 mai. Si un cessez-le-feu reste difficile à obtenir, les observateurs considèrent l'échange de prisonniers et le rapatriement des morts de guerre comme un pas modeste mais significatif vers l'apaisement des hostilités.

La Turquie s'est positionnée comme médiatrice dans le conflit, entretenant des relations diplomatiques avec Kiev et Moscou. De leur côté, les États-Unis, soutien militaire et diplomatique de l'Ukraine, ont soutenu les efforts en faveur de l'aide humanitaire et le dialogue.