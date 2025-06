La fête a été grandiose et populaire après la victoire en Ligue des Champions du PSG, mais la fête du football a été, notamment, marquée par des violences avec incendies de voitures, vitrines brisées et jets de pierre. 642 interpellations ont eu lieu pendant le week-end, et plus de 200 personnes ont été placées en garde à vue, on déplore deux morts.

Les comparutions devant un juge ont commencé lundi et se poursuivent aujourd’hui et c’est le moment choisi par le ministre de la Justice pour communiquer.

Ce mardi sur son compte X, le ministre veut peser de tout son poids dans les comparutions immédiates en cours. Il écrit sur X : “Il faut faire évoluer radicalement la loi : (...) supprimer le sursis et mettre en place par la loi une condamnation minimum systématique une fois la culpabilité reconnue. Par exemple, trois mois de prison ferme (réellement exécutés) minimum pour toute agression envers un représentant de l’État.”





Suppression de la peine avec sursis

Quatre personnes interpellées lors des célébrations du titre ont été jugées lundi en comparution immédiate et ont toutes écopé de peines de prison avec sursis. Ceci n’est pas du goût du ministre apparemment qui, il faut le rappeler, est membre du parti Les républicains et doit exister au côté du ministre de l’Intérieur, nouvellement élu président des Républicains.

Le ministre justifie sa prise de position avec un argument contestable. Selon le ministre, les forces de l’ordre doivent faire face à un nouveau type de délinquance, et il faut donc modifier le Code pénal pour s’y adapter.

Le problème c’est que cette délinquance n’est pas nouvelle, ces manifestations de violence gratuite sont systématiques et prévisibles après chaque gros événement.

Un Darmanin déjà en campagne électorale ?

Déjà en 1998, après la victoire de la France sur le Brésil en Coupe du monde, des violence avaient eu lieu. Des dizaines de personnes avaient été fauchées par une conductrice sur les Champs-Elysées. L’accident avait fait un mort et 35 blessés, dont dix graves. Peu de temps auparavant, une première voiture avait blessé une dizaine de personnes. Des dizaines de personnes avaient été arrêtées pour des jets de projectile ou vols.

L’explication de ce message à l’attention des juges se loge donc ailleurs. Il n’est plus un secret que le ministre souhaite être candidat à l’élection présidentielle de 2027. Plus ancien ministre de la Macronie, il incarne la dérive droitière du mouvement, et a toujours prôné la fermeté sur les dossiers de l’immigration et la défense d’une idée de la France où l’Islam et les musulmans seraient strictement encadrés.